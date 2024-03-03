Могут ли оштрафовать дачника за некрасивый забор?
Эксперт разъяснил, какие параметры не волнуют правоохранителей.
Эксперт разъяснил, какие параметры не волнуют правоохранителей.
«Заборный» вопрос составляет сегодня примерно 40 процентов гражданских дел в судах первой инстанции. Неудивительно, что к их возведению подходят с особой осторожностью. Особенно после вступления в силу нового свода правил по застройке СНТ. Но вот если выходящий на сторону общей улицы забор явно портит собою вид — сделан кое-как, грязен
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Ныне действующий «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства» регламентирует многие параметры заборов, как с внешней стороны участка, так и между соседями. Однако понятия «эстетичный», «красивый» и так далее в него, увы, не входят и юридического обоснования не имеют. Поэтому наказать за страшненький забор, портящий вид всей улицы, а то и всего поселка, никак нельзя. Вполне возможно, что владелец просто не располагает должными финансовыми средствами на постройку пристойного забора — этого ему в вину вменить нельзя.
Эстетам остается либо скидываться, чтобы построить такой забор, который придется им по вкусу — разумеется, с разрешения владельца участка, либо искать поводы для изменения забора, которые трактуются текущим законодательством. Например — находится ли он на должном расстоянии (не мене 1 метра) от красной линии улицы? Или — не превышает ли его высота дозволенные Сводом 1 метр 80 сантиметров? Не имеет ли он запретных элементов в виде колючей проволоки поверху, да еще с пропущенным по ней током? Одним словом, пытаться найти законный повод к тому, чтобы заставить хозяина заменить забор. И помним при этом — глухой забор теперь не повод — со стороны улицы он законен.