13:41 (мск), источник: РБК Life

На Галапагосских островах началось извержение вулкана Ла-Кумбре. Видео

Он расположен на необитаемом острове.

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В воскресенье ночью на Галапагосских островах началось извержение вулкана Ла-Кумбре сообщают Reuters и NBC. Видео, запечатлевшее природное явление, опубликовали в телеграм-аккаунте «РИА Новости».

Министерство окружающей среды Эквадора уточнило, что извергающийся вулкан расположен на необитаемом острове Фернандина. Поэтому непосредственной опасности для людей нет, на туризме событие не скажется.

NBC добавляет: на острове обитают различные виды животных: игуаны, пингвины и галапагосский нелетающий баклан. В 2019 году на Фернандине нашли гигантскую черепаху, которую не видели уже более полувека и считали вымершей.

Лу-Кумбре — один из самых активных вулканов на Галапагосских островах. Ранее он извергался в 2020 году. Извержение этого года может стать самым крупным с 2017 года.

Высота вулкана — 1476 метров. Как пишут в энциклопедии Britannica, остров Фернандина расположен в Тихом океане и находится в 965 км от Эквадора. Его площадь — 635 кв. км.

В 31 км от Алма-Аты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. В городе сработала сирена, а подземные толчки были на уровне 5 баллов. Местные жители в целях безопасности покинули здания.

По словам начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нурлана Атыгаева, на данный момент жертв и серьезных разрушений не зафиксировали. В некоторых зданиях заметили трещины в стенах, кое-где было выбито стекло и испортилась мебель.

Очаг располагался на территории Киргизии: эпицентр находился в 35 км от Чолпон-Аты, в 40 км от Алма-Аты и 190 км от Бишкека.

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