На Галапагосских островах началось извержение вулкана Ла-Кумбре. Видео
Он расположен на необитаемом острове.
Он расположен на необитаемом острове.
В воскресенье ночью на Галапагосских островах началось извержение вулкана Ла-Кумбре сообщают Reuters и NBC. Видео, запечатлевшее природное явление, опубликовали в телеграм-аккаунте «РИА Новости».
Министерство окружающей среды Эквадора уточнило, что извергающийся вулкан расположен на необитаемом острове Фернандина. Поэтому непосредственной опасности для людей нет, на туризме событие не скажется.
NBC добавляет: на острове обитают различные виды животных: игуаны, пингвины и галапагосский нелетающий баклан. В 2019 году на Фернандине нашли гигантскую черепаху, которую не видели уже более полувека и считали вымершей.
Высота вулкана — 1476 метров. Как пишут в энциклопедии Britannica, остров Фернандина расположен в Тихом океане и находится в 965 км от Эквадора. Его площадь — 635 кв. км.
В 31 км от Алма-Аты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. В городе сработала сирена, а подземные толчки были на уровне 5 баллов. Местные жители в целях безопасности покинули здания.
По словам начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нурлана Атыгаева, на данный момент жертв и серьезных разрушений не зафиксировали. В некоторых зданиях заметили трещины в стенах, кое-где было выбито стекло и испортилась мебель.
Очаг располагался на территории Киргизии: эпицентр находился в 35 км от Чолпон-Аты, в 40 км от Алма-Аты и 190 км от Бишкека.