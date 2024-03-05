Добыча из-под снега. По какие грибы и ягоды ходить в лес в России в марте

Под снегом хорошо сохраняется клюква. Искать ее надо по низинам, оврагам и болотистым местам. Сохраняет до весны все витамины, помогает бороться с простудой, быстро ставит заболевшего человека на ноги.
Ягоды брусники после зимовки теряют упругость, домой их из леса вынести не получится, но с куста поесть можно. Зато можно собрать листья этого растения — отличное лекарство от болезней почек. По правилам заготавливать их надо в другое время, но перезимовавшие листья тоже целебны.
Ягоды шиповника, боярышника, рябины, калины, барбариса, провисевшие на ветках до весны, подсохли и подмерзли, но полезных свойств не растеряли, так что их вполне можно собрать. Отвар шиповника повышает уровень гемоглобина, очищает организм, насыщает витамином C, помогает при простуде и ангине. Подмерзшая калина становится менее горькой, помогает лечить головную боль и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Пережившая зиму рябина хороша для профилактики авитаминоза, а из барбариса получается отличный общеукрепляющий отвар, особенно полезный при проблемах с желчным пузырем.
Зимой растут опята. Чаще их можно увидеть в ноябре-декабре, но собирать их можно вплоть до апреля. Группы ярко-желтых или коричнево-оранжевых грибов часто всего можно встретить на старых и мертвых стволах клена, вяза, бузины, яблони, ивы или тополя.
Устричная вешенка (ее светло-серая или коричневатая шляпка действительно похожа на устричную раковину) усыпает гирляндами стволы осин, берез и тополей. Она хорошо переносит холода и готова порадовать грибника ранней весной.
«Черное древесное ухо» или, по-научному, аурикулярия — очень популярный в китайской кухне гриб. Встретить его в Средней полосе России можно и ранней весной, и зимой во время оттепелей. Чаще всего вырастает на ветках сухих деревьев. Легко опознать во характерной форме.
Чага. Этот березовый гриб можно обнаружить на белых стволах в любое время года. Считается, что он обладает уникальными целебными свойствами, помогает при болезнях желудка, может справиться с язвой, гастритом, улучшает обмен веществ, поднимает иммунитет и стимулирует центральную нервную систему.
Хвоинки, собранные ранней весной с кончиков веток сосны, пихты или елки, — основа для целебного отвара, укрепляющего силы организма, а также для лечебных ванн.
Заболонь — светлая часть древесины, примыкающая к стволу дерева, — содержит живицу, обладающую лечебными свойствами. Саму заболонь, взятую с ивы, клена или тополя, можно даже употреблять в пищу.
«Чтобы поход в лес принес удовольствие и позволил собрать ценные плоды, надо соблюдать обязательные правила, — говорят в Рослесинфорге. — Критически важны теплая одежда, удобная обувь, заряженный телефон, спички, необходимые лекарства, запас воды и еды. И хорошая компания, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств помочь друг другу».