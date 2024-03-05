В каких случаях выгодно установить газгольдер?
По выгоде в эксплуатации использование газгольдера для отопления частного дома уступает только трубопроводному газу.
По выгоде в эксплуатации использование газгольдера для отопления частного дома уступает только трубопроводному газу.
Если нет возможности подключить частный дом к централизованному газоснабжению, то выходом может стать использование автономного газгольдера. Гендиректор института национальной энергетики Сергей Правосудов специально для aif.ru назвал три условия, при которых установка газгольдера выгодна.
«У нас большая страна, с разными условиями в разных регионах, и в каждом случае нужно оценивать выгоды от типов отопления частного домовладения индивидуально, — объясняет эксперт. — В отдаленных регионах выгоднее использовать твердое топливо. Это, конечно, доставляет много неудобств, уголь или дрова нужно заготавливать заранее, где-то хранить в надлежащем виде, регулярно чистить печь или твердотопливный котел, но иногда в эксплуатации это будет дешевле использования газгольдера».
В целом при невозможности подключения к трубопроводному газу установка газгольдера, в отличие от электрического обогрева, твердого топлива и отопления на базе жидкотопливных котлов, поможет существенно сэкономить. «В среднем по стране при отсутствии возможности подключения к централизованному газоснабжению использование газгольдера, конечно, выгоднее, чем электричество или дизельное топливо, — говорит Правосудов. — Конечно, при наличии достаточных средств можно реализовать любые фантазии, но с точки зрения экономии установка газгольдера гораздо выгоднее электричества, дизтоплива и зачастую выгоднее дров и угля».