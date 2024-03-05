11:25 (мск), источник: Вечерняя Москва

Эффективные подкормки плодовых деревьев

Деревья, приносящие съедобные плоды, требуют особого внимания и ухода для получения обильного урожая. К этому относится и правильное внесение удобрений. Подкормка способствует улучшению плодоношения, повышению устойчивости растений к болезням и вредителям, а также улучшению вкусовых качеств плодов. Правильное питание еще и укрепляет иммунитет растений, что делает их более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Источник: РИА "Новости"

Чем можно подкармливать плодовые деревья

Существует два основных типа подкормок: минеральные и органические. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и использование их в сочетании может привести к наилучшему результату.

Органическая подкормка

Органическая подкормка — весьма эффективный способ насытить плодовые деревья необходимыми питательными веществами. Сделать это можно посредством перегноя, компоста, золы.

  • Перегной содержит большое количество органического вещества и микроэлементов, необходимых для хорошего роста плодовых деревьев. Его можно как вносить под ствол дерева, так и растворять в воде для полива.
  • Компост также богат питательными веществами и способствует улучшению структуры почвы. Его тоже можно разложить вокруг ствола или использовать для полива.
  • Зола содержит большое количество калия и кальция, что хорошо сказывается на развитии корней, уменьшает вероятность возникновения заболеваний и отгоняет вредителей. Способы ее внесения такие же, как в случае с перегноем и компостом.

Минеральная подкормка

Эта группа питания растений содержит все необходимые макро- и микроэлементы, которые нужны деревьям для нормального роста.

  • Азот. Ускоряет рост и развитие листьев и плодов. Хорошо подходит для весеннего внесения перед началом вегетационного периода.
  • Фосфорное удобрение способствует развитию корневой системы и укреплению стволов. Тоже может быть применено в начале вегетационного периода.
  • Калийное удобрение стимулирует появление и развитие плодовых почек, а также созревание и сохранность плодов. Его лучше использовать во время интенсивного роста и развития растений.

Подкормка микроэлементами

Нередко плодовым деревьям не хватает определенных микроэлементов для нормального роста и развития. Для решения этой проблемы можно использовать отдельные микроэлементы. Один из наиболее важных компонентов такого вида — железо. Если деревья испытывают его недостаток, их листья начинают желтеть. В категорию также входят калий, фосфор, магний, марганец, цинк и медь. Удобнее всего использовать специализированные удобрения с высоким содержанием конкретного элемента. Такую подкормку можно приобрести в магазинах.

Этапы подкормки

Весенняя подкормка

Первый этап проводится перед началом роста и цветения — сразу после таяния снега. В это время растениям необходимо дополнительное питание для формирования почек, бутонов и роста листьев. Важным элементом весенней подкормки является азот, ускоряющий рост и развитие растений.

Летняя подкормка

Летом, когда плоды начинают набирать размер и формироваться, для растений важны обильный и равномерный рост листьев и плодоношение. В это время подходит органическая подкормка, содержащая важные микроэлементы, такие как калий, фосфор, магний, марганец, цинк и медь, способствующие образованию крупных и сладких плодов, улучшению их вкусовых качеств.

Осенняя подкормка

Осенняя подкормка подготавливает растения к зимнему периоду и следующему циклу вегетации. Важно обеспечить им запасы питательных веществ для периода покоя. Осеннее внесение фосфора и калия укрепляет древесину, улучшает зимостойкость растений и подготавливает их к активному росту весной.

Особенности подкормки яблонь

Яблони нуждаются в регулярной подкормке, особенно в период формирования почек и цветения. Для них подходят все виды удобрений, но важно избегать избыточного внесения азота.

Особенности подкормки вишни

Вишни следует подкармливать минеральными удобрениями, богатыми калием, для стимуляции плодоношения. Также рекомендуется внести органические удобрения весной для улучшения плодоношения.

Особенности подкормки груши

Груши требуют умеренного внесения азота и калия для обеспечения хорошего плодоношения. Органические удобрения, такие как компост или перегной, помогут улучшить урожай.

Особенности подкормки сливы

Сливы замечательно реагируют на органические удобрения. Регулярная подкормка сливы минеральными удобрениями поможет улучшить урожай и качество плодов.

 Эффективные подкормки плодовых деревьев
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