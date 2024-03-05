Эффективные подкормки плодовых деревьев

Существует два основных типа подкормок: минеральные и органические. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и использование их в сочетании может привести к наилучшему результату.
Органическая подкормка — весьма эффективный способ насытить плодовые деревья необходимыми питательными веществами. Сделать это можно посредством перегноя, компоста, золы.
Эта группа питания растений содержит все необходимые макро- и микроэлементы, которые нужны деревьям для нормального роста.
Нередко плодовым деревьям не хватает определенных микроэлементов для нормального роста и развития. Для решения этой проблемы можно использовать отдельные микроэлементы. Один из наиболее важных компонентов такого вида — железо. Если деревья испытывают его недостаток, их листья начинают желтеть. В категорию также входят калий, фосфор, магний, марганец, цинк и медь. Удобнее всего использовать специализированные удобрения с высоким содержанием конкретного элемента. Такую подкормку можно приобрести в магазинах.
Первый этап проводится перед началом роста и цветения — сразу после таяния снега. В это время растениям необходимо дополнительное питание для формирования почек, бутонов и роста листьев. Важным элементом весенней подкормки является азот, ускоряющий рост и развитие растений.
Летом, когда плоды начинают набирать размер и формироваться, для растений важны обильный и равномерный рост листьев и плодоношение. В это время подходит органическая подкормка, содержащая важные микроэлементы, такие как калий, фосфор, магний, марганец, цинк и медь, способствующие образованию крупных и сладких плодов, улучшению их вкусовых качеств.
Осенняя подкормка подготавливает растения к зимнему периоду и следующему циклу вегетации. Важно обеспечить им запасы питательных веществ для периода покоя. Осеннее внесение фосфора и калия укрепляет древесину, улучшает зимостойкость растений и подготавливает их к активному росту весной.
Яблони нуждаются в регулярной подкормке, особенно в период формирования почек и цветения. Для них подходят все виды удобрений, но важно избегать избыточного внесения азота.
Вишни следует подкармливать минеральными удобрениями, богатыми калием, для стимуляции плодоношения. Также рекомендуется внести органические удобрения весной для улучшения плодоношения.
Груши требуют умеренного внесения азота и калия для обеспечения хорошего плодоношения. Органические удобрения, такие как компост или перегной, помогут улучшить урожай.
Сливы замечательно реагируют на органические удобрения. Регулярная подкормка сливы минеральными удобрениями поможет улучшить урожай и качество плодов.