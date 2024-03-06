Что нужно сделать с компостной ямой на даче ранней весной?
Эксперт объяснил, почему не стоит поливать компост кипятком.
Эксперт объяснил, почему не стоит поливать компост кипятком.
Компостная яма (или куча) уже нужна многим дачникам, в особенности тем, кто предпочитает готовить сам почву для рассады — как источник питательной составляющей. Но в марте она на большинстве участков «спит» под слоем снега, поэтому придется потихоньку пробуждать ее к жизни и работе. Как это лучше сделать — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Небольшие порции компоста можно брать, не особо углубляясь, только не забывайте их потом — перед применением — несколько часов выдерживать в тепле, избавляясь от излишка влаги. Но «оживлять» весь потенциал ямы сейчас надо, не торопясь.
Пока не установятся положительные ночные температуры, надо ограничиться уборкой снега, если куча или яма специально не укрывалась на зиму, и аэрацией.
Под аэрацией подразумевается улучшение воздухообмена внутри кучи. Пока субстрат находится в подмерзшем состоянии, необходимо проделать несколько отверстий на максимально возможную глубину. Делается это с помощью элементарного лома или прутков арматуры. Протыкайте яму, делая отверстия через каждые 10−15 сантиметров по всему периметру. Проткнув слегка, поворочайте лом, описав несколько раз окружность. После завершения процесса можно набросить поверх кусок мешковины соответствующего размера.
Не надо проливать яму или кучу кипятком. Сейчас это бесполезно, ночью содержимое все равно подмерзнет. Пролив — это дело либо финальных дней марта, либо начала апреля. Теперь лучше заполнить сделанные отверстия органическим материалом. И лучше всего — частями ветвей, получившимися в результате весенней обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Предварительно измельчите их и только потом засыпайте. Так вы поспособствуете тому, что процесс пробуждения станет более интенсивным. Кроме того, к моменту установления постоянной теплой погоды такая засыпка улучшит структуру компоста, ускорит переработку всех входящих в него компонентов.