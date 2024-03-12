Придет огонь. Составлен прогноз природных пожаров на предстоящие месяцы

«Анализ приземной температуры воздуха, состояния подстилающей поверхности, а также запасов влаги в почве и снежном покрове позволяет сделать вывод, что в марте повышенная пожарная опасность не прогнозируются ни в одном регионе России, — отметили специалисты Гидрометцентра. — Это означает, что возникновение естественных лесных или степных пожаров не ожидается. Вместе с тем, учитывая опыт предыдущих лет, возможно возникновение пожаров, обусловленных человеческим фактором».
Метеорологи допускают их возникновение в Забайкалье, Тыве, Хабаровском и Приморском краях.
Лесные пожары уже в этом месяце угрожают югу Астраханской области и западу Приморского края, сообщил aif.ru замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. Лесное ведомство вместе с аналитиками Авиалесоохраны составили свой прогноз того, когда и где нужно будет отстаивать тайгу, рощи и чащи от огня. Их данные в целом совпадают с теми, что предоставил Росгидромет, хотя отличия существуют.
Лесные пожарные отвечают за тушение огня на землях лесного фонда, объяснил Венглинский. Деревья могут вырасти где угодно, например, на заброшенном поле. Но эта территория все равно будет иметь статус земель сельскохозяйственного назначения. Найти три отличия между пожарами в «настоящем лесу» и «неофициальном» вряд ли кто-то сможет, но с точки зрения чиновников и ведомств это разные происшествия.
«Даже если поле или другая территория, не относящаяся к лесу, заросла деревьями, кустарниками и по виду похожа на лес, такой пожар все равно будет ландшафтным, — добавляет Венглинский. — За борьбу с ландшафтными и лесными пожарами отвечают разные ведомства и службы. Так как огонь границ не знает, в “острых пожарных ситуациях” для борьбы с огнем включается механизм взаимопомощи».
Отладить такое взаимодействие удалось буквально в последние пару лет. До этого начальники боялись начать работать «не на своей земле» и в результате получить претензии по поводу нецелевого расходования бюджетных средств. Пока они между собой выясняли, «по какой рубеж у кого Россия своя», огонь разрастался, захаватывал все новые территории.
«Как бывало: горит лес, огонь подходит к деревне, мы приезжаем, вода есть, все готово, но нам команда: ждать, — рассказывал о тушении лесного пожара под Рязанью в августе 2022 года начальник одного из караулов пожарной охраны МЧС. — Мы рукава раскатали, подготовились, сидим, курим. Только когда пламя стало переходить границу населенного пункта, нам дали добро на тушение. Сейчас такого маразма нет, если угроза жилью реальна, нам разрешено действовать на опережение, тушить на подступах».
Для человека, к дому которого подбирается огонь, никакой разницы в градациях и терминах нет. Поэтому лучше ориентироваться на обе версии прогноза сразу: Росгидромет дает более широкую картину, но у него в приоритете в большей степени погода и климат, Рослесхоз и Авиалесоохрана — практики, им факт горения важнее причины воспламенения, но они сфокусированы именно на лесном фонде.
В апреле пожарная опасность достаточно высокой степени ожидается на юго-востоке Южного и местами на севере и северо-востоке Северо-Кавказского федеральных округов, считают метеорологи. По мере таяния снега возможны возгорания на крайнем юго-западе Уральского федерального округа, юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В апреле повышение пожарной опасности может произойти в двух десятках регионов России, добавляют в Рослесхозе. Это Приморский край, Еврейская АО, юг Хабаровского и Алтайского краев, Амурской, Омской и Иркутской областей, центр и юго-восток Забайкальского края, Бурятии и Хакасии, восток Тывы, а также территория Кемеровской, Тюменской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Брянской, Смоленской и Псковской областей.
На лето лесные пожарные загадывать не спешат. Метеорологи же ожидают неблагоприятную ситуацию вдоль всей южной границы России, отдельно выделяют Северный Кавказ, Кольский полуостров (особенно Терский берег — его южную часть), Поморье и Республику Коми.
«Такие долгосрочные прогнозы в первую очередь показывают тенденции, — говорит эксперт по охране лесов Константин Кобяков. — Понятно, что ситуация в конкретный месяц и день может отличаться от расчетных значений, это не значит, что прогноз не удался, у него просто нет такой задачи. Но если на Севере всегда ждали лесных пожаров в июле, теперь будут готовы бороться с огнем на несколько недель раньше — об этом предупреждают метеорологи. В принципе, каждый раз горят одни и те же регионы: весной люди начинают выжигать траву, полыхают степи и луга в Приморье. Забайкалье и по югу Сибири. Иногда огонь перекидывается на леса и жилье, иногда обходится без этого. Затем начинаются собственно лесные пожары, и тут все зависит от погоды: прошли дожди — скорее всего, большого распространения возгорания не получат. Стоит сушь, пересохли болота — значит, будут большие площади пройденных огнем лесов».
Арифметически максимальные площади сгоревших лесов в этом году снова будут, скорее всего, в Якутии, других регионах Дальнего Востока, Иркутской области, считает Кобяков. В тех таежных углах, «куда и вертолетом трудно долететь». Там счет снова будет идти на миллионы гектаров. Площадь пожаров на Северо-Западе может составить несколько десятков тысяч гектаров — на два или три порядка меньше. Но тут все сгоревшее находится ближе к жилью и в зоне активного интереса лесорубов. Поэтому с точки зрения угрозы людям, экономического ущерба и сокращения запасов древесины в этой части страны ущерб от огня будет намного более ощутим.
Бороться с огнем в лесах готовы 27 тысяч специалистов, сообщил Венглинский. Они оснащены почти 15 тыс. единиц тяжелой техники: автомобили, вездеходы, трактора, бульдозеры — помогут и добраться к месту тушения, и успеть сделать противопожарные разрывы перед кромкой огня.
Есть свои подразделения в регионах, есть резервные группировки, есть и федеральный резерв Рослесхоза. В прошлом году лесное ведомство отработало схему взаимодействия с региональными властями, при которой время переброски дополнительных сил и средств в те места, где срочно нужна помощь, сократилось до возможного минимума. Но до лета надо еще дожить, пока лесные пожарные готовятся к другому непростому периоду.
«В апреле-мае открывается дачный сезон, затем майские праздники, — напомнил Венглинский. — Особое внимание в этот период будет уделено территориям Центральной России, на юге Урала и юге Сибири: почти 90% лесных пожаров весной — дело рук человека».