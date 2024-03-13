В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 13 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 13 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, толчки ощущались в 01:13 по местному времени (18:13 мск). Эпицентр находился в 63 км к юго-востоку от ближайшего города Кимбе на острове Новая Британия, где живут 18,8 тыс. человек. Расстояние от эпицентра до столицы Папуа — Новой Гвинеи Порт-Морсби составило 554 км. Очаг находится по направлению к северо-западу от столицы и залегает на глубине 56 км.
Угроза цунами не объявлялась.
Предыдущее землетрясение в Папуа — Новой Гвинее произошло 10 ноября 2023 года в акватории моря Бисмарка примерно в 8−9 км от северо-восточного побережья острова Новая Гвинея. Его магнитуда составила 5,5 баллов. Очаг, как сообщила Единая геофизическая служба РАН, находился в 187 км к северо-западу от второго по величине города страны Лаэ и залегал на глубине 64,2 км.
На следующий день землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии. Эпицентр находился в 345 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек, очаг был на глубине 11 км. В EMSC сообщили, что жертв и разрушений не было.