В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
АЛМА-АТА, 13 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Афганистане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
АЛМА-АТА, 13 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Афганистане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
Эпицентр землетрясения расположен в 881 км на юго-запад от города Алма-Аты на территории Афганистана, энергетический класс землетрясения — 12,1, глубина 10 км, говорится в сообщении.
Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.