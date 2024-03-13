19:54 (мск), источник: ТАСС

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9

АЛМА-АТА, 13 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Афганистане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Источник: Reuters

Эпицентр землетрясения расположен в 881 км на юго-запад от города Алма-Аты на территории Афганистана, энергетический класс землетрясения — 12,1, глубина 10 км, говорится в сообщении.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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