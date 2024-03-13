23:04 (мск), источник: m24.ru

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Очаг залегал на глубине 26 километров.

Источник: РИА "Новости"

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Индонезии, в Молуккском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на EMSC.

По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 18:56 по всемирному времени (21:56 по московскому времени) в 182 километрах к юго-востоку от города Манадо, где проживает 451 тысяча человек.

В материале уточнили, что очаг залегал на глубине 26 километров. Информация о пострадавших не приводится.

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали 8 марта у побережья Курильских островов. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае, возле границы с Казахстаном. Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к западу от китайского уезда Аксу и в 260 километрах к юго-востоку от казахского города Алма-Ата.

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