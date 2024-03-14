В России над морем была замечена необычная вспышка
Большой белый вихрь затмил полярное сияние.
Большой белый вихрь затмил полярное сияние.
В ночном небе над Арктикой появился столб белого света. Его успел запечатлеть фотограф Шан Ян, который опубликовал изображение на портале Spaceweather.com.
Многих удивило это явление, но, как оказалось, в нем нет ничего необычного, пускай оно и очень редкое. Астрономы называют эту вспышку «спиралью SpaceX». Столб света, напоминающий галактику — это светящееся облако замороженного топлива, которое в космос сбросила ракета SpaceX.
4 марта компания SpaceX запустила Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Она перевозила 53 спутника, которые через два часа после запуска были успешно выведены на орбиту.
Вскоре вторая ступень ракеты, успевшая отделиться от многоразового ускорителя, начала сход с орбиты и сгорела в атмосфере над Баренцевым морем. Во время этого действия Falcon 9 выбросила в атмосферу топливо, которое замерзло и превратилось в крошечные кристаллы льда. Они отразили солнечные лучи, из-за чего на Земле и наблюдалась яркая белая вспышка.
Ранее фотограф запечатлел редкую зеленую вспышки в ночном небе над Швецией.
Анна Морозова