На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
По данным телерадиокомпании RUV, оно не представляет угрозы для жителей.
По данным телерадиокомпании RUV, оно не представляет угрозы для жителей.
СТОКГОЛЬМ, 17 марта. /ТАСС/. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес, власти проводят эвакуацию города Гриндавик. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии.
Отмечается, что извержение не представляет угрозы для жителей города. Извержение произошло через минуту после того, как было сделано объявление о повышенной сейсмоактивности в районе вулкана в 20:22 по местному времени (23:22 мск). На место направился вертолет департамента общественной безопасности для оценки ситуации.
С конца октября на полуострове были зарегистрированы 24 тыс. сейсмических толчков, магнитуда сильнейшего из которых достигала 5,2. Это свидетельствует о высокой вероятности извержения вулкана в регионе.
На территории Исландии находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в январе 2024 года.