В Исландии началось извержение вулкана
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, сообщило местное радио RUV. Власти эвакуировали жителей Гриндавика сообщил телеканал CNN. Лава медленно движется к морю.
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, сообщило местное радио RUV. Власти эвакуировали жителей Гриндавика сообщил телеканал CNN. Лава медленно движется к морю.
В настоящий момент последствия извержения не несут угрозу мирным жителям города Гриндавик, поскольку специальные защитные укрепления устояли. Однако поток лавы медленно движется к побережью, до которого осталось около 1 км. При соприкосновении щелочной лавы с водой возможен выброс хлора, который может представлять угрозу, сообщило радио со ссылкой на метеослужбу Исландии. Также от разницы температур при контакте лавы с водой возможны взрывы.
Прошлое извержение вулкана на полуострове произошло 8 февраля. По данным метеослужбы, порода выходит на поверхность из той же трещины, что и в прошлый раз — разлом составляет около 3 км. Извержение вулкана началось в 23:30 по мск в субботу, 16 марта.
На территории Исландии находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в феврале 2024 года.
Александра Горошилова