На Камчатке при университете начала работу лаборатория по исследованию климата

«В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга открылась лаборатория экспериментальной климатологии. На первом этапе ученые будут анализировать климатические изменения на полуострове в прошлом и будущем, что позволит подобрать оптимальные для региона климатические модели, подготовить сценарные прогнозы изменений климата вплоть до 2100 года и разработать эффективные меры адаптации к изменениям климата на Камчатке», — рассказал ведущий научный сотрудник камчатского филиала «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сергей Тихонов.
Он добавил, что в последние годы в Камчатском крае на базе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Единой геофизической службы РАН проводятся научные исследования по оценке величин эмиссии парниковых газов. Кроме того, ученые из других научных организации проводят морские экспедиции в прибрежных акваториях Камчатки с целью оценки баланса климатически активных газов, но этого недостаточно для всесторонней оценки климатических условий и трендов в регионе, не затрагивает вопросов адаптации к изменениям климата уже в ближайшем будущем.
По словам ученого, рост глобальной температуры воздуха — не единственное проявление изменений климата. С 70-х годов прошлого века в мире наблюдается устойчивое увеличение количества и интенсивности ливневых осадков, волн жары, экстремальных засух, тропических циклонов и других стихийных явлений. По данным третьего оценочного доклада Росгидромета об изменениях климата и их последствиях, в Камчатском крае в ближайшие десятилетия ожидается увеличение числа переходов через ноль градусов Цельсия и рост суточного максимума осадков: «Это приближенные данные, которые требуют уточнения с использованием регионального ансамбля климатических моделей, что и планируется сделать на первых этапах исследований в новой лаборатории», — сказал Тихонов.
Результаты данных исследований, по мнению руководителя новой лаборатории в университете, будут важны для адаптации к климату будущего основных видов деятельности на территории Камчатского края: сельского хозяйства, строительства, рыбной промышленности, туризма. Прогнозирование регионального климата на ближайшие десятилетия покажет, какие области промышленности региона наиболее уязвимы и чувствительны к климатическим изменениям.
Планируется, что в дальнейшем данные исследования, при поддержке ведущих научных организаций страны, помогут оценивать составляющие регионального баланса климатически-активных газов и участвовать в организации мероприятий по снижению выбросов парниковых газов в Камчатском крае. Это не только ускорит переход к углеродной нейтральности, но и будет способствовать запуску инновационных проектов, а также созданию новых научных направлений в рамках реализации программы «Приоритет 2030. Дальний Восток».
О программе «Приоритет 2030. Дальний Восток».
Лаборатория в крупнейшем университета Камчатки открылась в рамках реализации программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» нацпроекта «Наука и университеты». В программе, которую Министерство по развитию дальнего Востока и Арктики РФ реализует совместно с Минобрнауки России, участвуют 12 университетов. Эта инициатива позволит в два раза увеличить количество студентов, обучающихся в вузах-победителях, а также открыть новые современные лаборатории, запустить сетевые программы и разработать инновационные, технологические проекты для ключевых отраслей экономики ДФо. Реализация программы позволит вузам в удаленных регионах страны успешно конкурировать со столичными университетами.