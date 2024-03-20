Когда можно собирать березовый сок и чем он полезен
Инструкция по сбору перед началом сезона.
Инструкция по сбору перед началом сезона.
Внешне березовый сок мало чем отличается от простой воды, но состав и вкус — другие. Чтобы насладиться этим напитком, придется поторопиться. Сезон сбора длится недолго — как правило, до середины апреля. Спросили экспертов, как правильно собирать сок березы, в чем его польза и в каких случаях следует проявить осторожность.
Березовый сок — это прозрачная жидкость, которую получают из надломленных ветвей или специальных зарубок в стволе березы. Вопреки названию, к истинному соку, например, как у цитрусовых, сок березы отношения не имеет — ни по вкусу, ни по составу. По большей части это вода со слабо выраженным ароматом.
Еще осенью корни деревьев накапливают различные полезные вещества, необходимые дереву весной. При первой оттепели влажность почвы увеличивается, отчего создается давление на подземную часть дерева. Пробудившиеся корни впитывают эту влагу и начинают работать как насос, выдавливая жидкость вверх по стволу. Так вся вода и растворенные в ней макро- и микроэлементы попадают к кроне: ветви питаются ей, набухают почки и распускаются листья.
Сезон сбора березового сока отличается в зависимости от времени прихода весны. В Центральной России, как правило, он стартует с середины марта и длится около четырех-пяти недель. За эти дни деревья дают наибольшие объемы сока.
Свежий березовый сок прозрачный и бесцветный, а на вкус слегка сладковатый. Его можно употребить не отходя от дерева или использовать для приготовления различных напитков — например, кваса или пива. Из него также делают сироп и добавляют в кондитерские изделия.
Сбор березового сока называется подсочка. Это техника нанесения специальных зарубок и надрезов. Чтобы собрать воду, в стволе при помощи ножа проделывают небольшое отверстие под углом. В него заводят втулку или специальный краник, как у самовара, по которому потечет жидкость. Собирают сок в ведра, пакеты или большие бочки. При желании можно пить его сразу через трубочку.
Есть еще более простой вариант: у дерева отпиливают сучок и вешают на него небольшое ведерко или пакет. В промышленных масштабах, когда нужно собрать много сока, березы связывают специальным сокопроводом.
Для сбора сока подходит любой вид берез. Но перед тем, как делать надрез, следует выполнить следующие действия:
1. Осмотрите дерево
Убедитесь, что береза внешне здорова: кора плотная и цельная, на ней нет грибка и плесени.
«При выборе дерева ориентироваться нужно не на возраст березы, а на диаметр ствола на высоте груди. Выбирайте березы размером от 20 см в диаметре с хорошо развитой короной. Березы меньшего диаметра или со слаборазвитой кроной дадут совсем немного сока. Самый вкусный сок дают березы, растущие на возвышенности».
2. Проверьте движение сока
Перед тем как травмировать ствол, выясните, началось ли сокодвижение. Для это можно надломить небольшую веточку; если из нее сочится жидкость — процесс запущен. Также можно ориентироваться на погоду. Как правило, движение начинается при установившейся температуре около ноля градусов.
3. Изучите местность
Выясните, насколько экологичен район, где вы собираетесь собрать сок. Если в непосредственной близости расположен полигон с отходами или крупное производство, то лучше уйти подальше.
4. Сверьтесь с законами
Действующие законы не запрещают собирать сок березы. Любой человек может прийти в лес и набрать его для себя, так же как и грибы. Но если это заповедная и особо охраняемая зона или парк в черте города, то можно получить штраф. Для тех, кто собирает сок на продажу, действуют свои правила.
5. Подготовьте инструменты
Для сбора понадобится то, чем вы будете делать подсочку, например, нож или шило (некоторые используют шуруповерт), емкость и направляющие для сока. Все это продается в магазинах.
Например, для добычи березового сока можно использовать медицинскую капельницу, говорит Дмитрий Тихомиров, ведущий телеканала «Живая планета». «Они стоят недорого и есть в любой аптеке. Затем достаточно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину до 3 см. Для этого можно взять аккумуляторный шуруповерт».
6. Соберите сок
Возьмите столько, сколько вам нужно. Свежая березовая вода хранится не более трех суток при комнатной температуре, поэтому если пожадничать, то продукт попросту испортится. В среднем одно дерево диаметром до 30 см способно дать до 7 л сока в день.
По разным исследованиям, даже при самой жесткой подсочке дерево не отдаст больше 5% от своего ресурса. «Бессмысленно делать даже в большом дереве много дырок. Сока вы получите столько же, как и через два-три отверстия», — утверждает Алексей Грибин.
7. Не навредите дереву
Один из советов, который можно найти в интернете, — заделать после сбора сока проделанное в коре отверстие садовым варом, глиной, воском, веткой или мхом. Предполагается, что это поможет остановить движение сока и обезопасит дерево от инфекций. В то же время есть мнение, что специально ничего замазывать не нужно, береза сама затянет повреждение.
«Такая дырочка для дерева — не страшнее, чем для нас взятие крови из пальца, — говорит Дмитрий Тихомиров. — Береза способна самостоятельно затянуть прокол, остановив сок. Но если дереву не повезет и его заразит Inonotus obliquus (он же гриб чага), то оно будет обречено. Поэтому некоторые замазывают отверстие, например, воском или садовым варом, некоторые — нет».
По словам владельца фермы по производству березового сока Грибина, использование различных замазок сомнительно. «По нашему опыту, замазка садовым варом только вредит дереву. Под ней скапливается влага, это место становится черным и впоследствии там может появиться гниль. Если отверстие изначально сделано по правилам, то свежий слой коры начнет выпирать в этом месте и сам закроет отверстие за два сезона. Кроме того, сока в принципе не может вытечь столько, чтобы это навредило дереву», — добавляет эксперт.
В среднем одна бутылка березового сока (или около 300 мл сока березы) содержит:
Количество и состав активных веществ различаются от вида березы, географии и дня сбора урожая. Например, в одном исследовании, изучавшем микробиоту березового сока, авторы отметили, что чем позже в сезоне был собран сок, тем выше было ее количество.
Сок березы богат многими полезными минералами и антиоксидантами, говорит Иоланта Лангауэр, интегративный нутрициолог, парафармацевт, президент Международной ассоциации натуропатической медицины. В частности, магний полезен для кровеносной системы, а различные органические кислоты, включая дубильные вещества и сапонины, помогают бороться с бактериями и оказывают антиоксидантное действие, отмечает нутрициолог. В составе сока березы также есть кальций и цинк. Кроме того, благодаря низкому содержанию калорий березовая вода — хороший способ утолить жажду без ущерба фигуре. Вот еще несколько полезных свойств березового сока:
Для здоровья костей. Магний — один из важнейших минералов в организме человека, большая часть которого находится в костной ткани. Он поддерживает плотность костей, защищая их от потери массы, и необходим для профилактики остеопороза. Всего магний участвует в нескольких сотнях химических реакциях — от выработки энергии до синтеза ДНК.
Для антиоксидантной активности. Марганец необходим для производства нескольких ферментов и антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и помогают в метаболизме углеводов и липидов. Однако переизбыток марганца может привести к отравлению.
Для поддержания сердечно-сосудистой системы. Сапонин, также содержащийся в березовой воде, известен своим свойством регулировать уровень холестерина, тем самым снижая риск сердечных заболеваний.
Для ухода за кожей. В некоторых странах березовый сок является популярным ингредиентом различных косметических средств. Его добавляют в крема и сыворотки. Однако эффективность сока как средства для омоложения и здоровья кожи до конца не изучена. Например, одно исследование показало, что он увеличивает выработку клеток эпидермиса — кератиноцитов. Они в том числе создают защитный барьер от потери кожей влаги и от УФ-лучей.
Для контроля за весом. Березовый сок более чем на 90% состоит из воды. Таким образом, это хороший способ утолить жажду. В совокупности с небольшим количеством калорий и сахара беспокоиться о нарушении диеты не придется.
«Чтобы получить максимальную пользу и легко усвоить все минеральные вещества, лучше ограничиться дозой 150−200 мл березового сока в день, таким образом можно легко получать пользу без опасений за переизбыток некоторых веществ, например марганца. В 200 мл березового сока содержится 2 мг марганца, что является нормой суточного потребления».
Лучше всего пить березовый сок в чистом виде. Сделать это можно сразу в лесу, непосредственно после сбора. Но есть и другие способы. Например, его можно использовать как основу для заваривания травяных чаев или освежающего напитка с лимоном и мятой.
"Натуральный березовый сок имеет очень слабо выраженный вкус. Поэтому то, что продается в трехлитровых банках, как правило, содержит в составе сахар и лимонную кислоту. Так получается кисло-сладкий вкус, как у воды с лимоном.
Березовый сок может быть и в составе блюд, например, как добавка к соусу для рыбы.
Существует технология выпаривания березового сока. Благодаря ей он получается похожим на кленовый сироп: имеет темно-коричневый цвет и тягучую структуру, как крем бальзамик. Березовый сок также подходит для разных напитков вроде смузи и питательных шейков. В этих коктейлях им можно заменять молоко или воду".
Березовая вода в целом считается безопасной, если пить ее в умеренных количествах. Но исследования этого напитка ограничены, поэтому лучше проявлять осторожность, особенно пробуя сок впервые. Например, исследование, в котором принимали участие люди с аллергией на пыльцу березы, показало, что у 39% проявилась реакция на сок, когда им сделали кожный тест. Вот почему любой, у кого аллергия на пыльцу березы, должен быть осторожен при употреблении березовой воды.
Кроме того, по совету нутрициолога Лангауэр, с осторожностью пить сок березы следует тем, у кого есть камни в почках, поскольку он обладает мочегонным эффектом. Умеренно ограничить употребление также целесообразно из-за риска развития отравления марганцем. Особенно это касается детей, для которых суточная норма этого элемента ниже.
По словам Алексея Грибина, в березовый сок также могут попасть тяжелые металлы. Поэтому его не собирают с деревьев, растущих вдоль трасс и в местах с плохой экологией. Не исключено и попадание бактерий, поэтому важно правильно хранить напиток. Лучший способ, по совету эксперта, — заморозка сразу после сбора.