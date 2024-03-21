Шум, парковка и костер. Юристы назвали, за что накажут дачников и садоводов

Как рассказали эксперты aif.ru, здесь тоже есть четкие правила, за нарушение которых можно получить серьезный штраф или даже понести уголовную ответственность.
Так, рассказал адвокат Тимур Харди, на даче, как и в городе, тоже можно неправильно припарковаться — правила дорожного движения для всех одинаковые. Например, если собственник участка припарковал свой автомобиль так, что затруднил движение всем остальным, ему грозит штраф на сумму до 2 000 рублей (ч. 4 статьи 12.19 КоАП РФ). Еще одно серьезное нарушение — слишком глубокая скважина или колодец, которыми собственники активно пользуются.
«Дачникам и садоводам, как физическим лицам, разрешено использовать простые водозаборные сооружения на своем участке — это как раз колодцы и скважины малого диаметра. Лицензия на это не выдается, однако необходимо соблюдать требования: извлекать подземные воды для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки и рыть их на глубину не более 5 метров (первый от поверхности водоносный слой). Последнее требование иногда можно преступать, однако в любом случае нельзя рыть до глубины расположения источника централизованного водоснабжения в данной местности. Если же ваш колодец или скважина залегают глубже или вы используете из этих водозаборных сооружений более 100 кубометров воды в сутки, по статье 7.3 КоАП РФ вас могут оштрафовать на 3−5 тысяч рублей», — добавил Харди.
Юрист, кандидат юридических наук Александр Зорин уточнил, что на своем участке критически важно всегда соблюдать правила противопожарной безопасности, которые, к слову, не так давно изменились. Теперь расстояние между различными источниками огня и любыми постройками стало меньше.
«По прежним правилам ставить мангал, сжигать мусор или траву необходимо было на расстоянии не менее 50 метров до любой постройки, необязательно жилой, что практически невозможно для большинства владельцев загородных земельных участков. Теперь оно должно составлять не менее 15 метров, но разжигать огонь нужно в яме, котловане или рве не менее 30 сантиметров в глубину и не менее метра диаметром. Жечь что-то в металлической закрытой емкости можно на дистанции 7,5 метра. Разжигать мангал следует как минимум в 5 метрах от дома в центре двухметровой зоны без горючих материалов», — рассказал Зорин.
За нарушение этих правил административный кодекс предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если на участке уже начался пожар, здесь возможна и уголовная ответственность с лишением свободы до семи лет, если в пожаре погибли двое и более человек, добавил юрист.
Кроме того, критически важно не допускать беспорядка на участке. Хранить мусор на своей дачной территории запрещено законом: его необходимо правильно утилизировать, а не закапывать в землю или разбрасывать по двору. За сорняками также необходимо присматривать — за допущение первого и второго нарушений вас могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.
«За произрастание на участке борщевика также предусмотрено административное наказание, однако уже в региональном законодательстве. А вот с растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, все еще серьезнее. В список таких растений входят, например, голубой лотос, мак снотворный и ипомея трехцветная. Всего за один экземпляр любого из перечисленных растений вам грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток (статья 10.5.1 КоАП РФ). Если они растут на участке в крупном или особо крупном размере, речь уже может идти об уголовной ответственности — статья 231 УК РФ предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет в первом случае и до восьми лет — во втором», — пояснил юрист.
Еще одно неочевидное нарушение, за которое дачники и садоводы могут получить штраф, — мытье автомобиля около водоема. Часть 15 статьи 65 Водного кодекса РФ прямо запрещает это, если речь идет о водоохранной зоне. За такую мойку придется отдать 3,5−4,5 тысячи рублей, уточнил Зорин.
Юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов добавил, что штраф можно получить и за нецелевое использование земли. Например, под этим можно понимать ведение бизнеса на участке, который разрешается использовать лишь для огородничества или садоводства. Если кадастровая стоимость участка определена, его владельца оштрафуют на 0,5−1% от нее, но не менее 10 тысяч рублей, а если не определена, штраф составит 10−30 тысяч рублей.
«Также стоит помнить, что действующий Классификатор видов разрешенного использования земельных участков не предполагает строительство жилого дома на участке для ведения огородничества. На нем можно строить лишь хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости, предназначенные для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур», — добавил Зорин.
Кстати, уточнил юрист, штраф за несогласованную постройку в случае, если такую постройку необходимо было согласовывать, составляет от 2 000 до 5 000 рублей. При этом нельзя забывать о целевом использовании земельного участка. Например, садовый дом или жилой дом можно построить только на участке для садоводства или индивидуального жилищного строительства. О планируемой постройке необходимо заранее уведомить власти.
«Нарушение тишины и покоя граждан тоже наказуемо не только в многоквартирных домах. Это довольно распространенный проступок и в частном секторе, однако точные временные интервалы, в которые нельзя шуметь, и конкретные штрафы меняются от региона к региону. Их устанавливают местные власти», — подытожил эксперт.
К слову, благоприятно на кошельке россиян может сказаться не только соблюдение всех законодательных норм, но и заблаговременная подготовка к дачному сезону. Ранее эксперты рассказывали, что можно покупать для сада и огорода уже сейчас.