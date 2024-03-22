Какие наши всходы. На что надо ориентироваться, выбирая семена
Хороший урожай начинается с семян. Но полки магазинов пестрят множеством пакетиков с фотографиями сочных овощей и пышных цветов. Как сделать выбор?
Хороший урожай начинается с семян. Но полки магазинов пестрят множеством пакетиков с фотографиями сочных овощей и пышных цветов. Как сделать выбор?
«Главное, что надо запомнить, — чудеса, которые обещают в описаниях к семенам в магазинах, являются трудом маркетологов. Их задача — продать вам товар. Броские названия, завлекательные описания, красивые фотографии на пакетиках — всё сделано для того, чтобы чувства пересилили разум, — говорит председатель общероссийской организации “Садоводы России” Андрей Туманов. — Даже в не самом крупном магазине продаётся 100−150 семян томата различных сортов и гибридов, 20−30 — семян моркови. Поэтому за покупкой нужно отправляться с чётким пониманием, что именно вам нужно, а не делать выбор в торговом зале. Есть цифра: треть приобретённых семян никогда не высеивается — в основном эти приобретения сделаны под влиянием рекламы».
«В розничной торговле весьма высока вероятность приобретения бракованных семян: с просроченной всхожестью, пустых и так далее, — предупреждает агроном, селекционер Денис Терентьев. — Причина проста: крупные агрохолдинги в работе с семеноводческими хозяйствами предъявляют высокие требования к качеству семян, предусматривая в договорах чувствительные штрафные санкции, поэтому лучший товар уходит в первую очередь к ним. Не то чтобы простым дачникам остаётся только некондиция, это не так, однако процент брака явно выше. Кроме того, есть ещё нюанс. Большое количество продаваемых под российскими брендами семян овощей производится за пределами страны: в Китае, Турции, Индии. Соответственно, в российском климате такие семена не проклёвываются».
Семена могут быть простыми или в оболочке — драже.
«Современные технологии дражирования включают в себя поэтапную обработку семенного материала наполнителями, протравителями, — рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова Марина Анохина. — А в состав оболочки добавляют удобрения и стимуляторы роста».
Заключая каждое семечко в капсулу из необходимых для развития полезных веществ, производители обеспечивают будущему ростку оптимальный рацион питания. Дражированные семена лучше защищены от болезней и насекомых. Но есть и минус — стоят такие семена дороже обычных. Ещё один недостаток дражированных семян — небольшой срок хранения. Если их не высадить в течение года после покупки, то пакетик можно смело выбрасывать — скорее всего, все полезные свойства будут утрачены.
Опытные дачники ведут дневник, отмечая все сорта, которые пробовали высаживать, их достоинства и недостатки и точно знают, какой опыт хотят повторить. «Если же вы имеете мало опыта, смотрите обзоры, изучайте инструкции выбранных сортов или гибридов в реестре селекционных достижений, который легко ищется в интернете, а также смотрите их описания — но составленные не маркетологами, а агротехниками», — советует Андрей Туманов.
Кроме того, новичкам не нужно выбирать позднеспелые, очень урожайные семена. Обычно такие растения очень требовательны, им нужны регулярные и правильные подкормки, и неподготовленный огородник, скорее всего, вообще ничего не получит с таких растений.
Насколько может быть выгодным среднестатистическое дачное хозяйство для своих владельцев?
«То, что дачный помидор или огурец “золотые” и купить их в магазине или на рынке выгоднее для семейного бюджета, — это суровая реальность, — считает старший менеджер отдела закупок сельскохозяйственной продукции одного из крупнейших российских ретейлеров Юлия Тверцова. — Себестоимость выращенного своими руками помидора выше цены в рознице, если у вас не агрохолдинг, а несколько грядок».
В этой себестоимости не только закупка семян, но и транспорт, электроэнергия, коммунальные платежи, налоги, взносы в садоводческом товариществе. А главное — время и усилия конкретного человека. Впрочем, агроном Пётр Синьковский предлагает не увлекаться расчётами. «Для многих владельцев дач дело вовсе не в цене, — подчёркивает он. — Взлелеянный в маленькой тепличке помидор любимого сорта не пролежит, не испортившись, и недели, но как он пахнет, какие вкусовые ощущения даёт!».