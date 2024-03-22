Черный принц и другие Лорды. Топ-5 самых крупноплодных сортов клубники
Эксперт перечислил случаи, когда размер сочетается со вкусом.
Эксперт перечислил случаи, когда размер сочетается со вкусом.
Интерес к сортам клубники с максимально крупными ягодами никогда не угасал и не собирается этого делать в обозримом будущем. Поэтому селекционеры никогда не оставляли без внимания такого рода направление.
Но далеко не всегда размер не шел в ущерб какому-либо иному важному признаку, в частности — вкусу. Поэтому достаточно быстро дачники стали более придирчивыми. Какие же сорта можно порекомендовать им в этом плане сегодня?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Помимо вкуса большое значение придают дачники еще и, собственно, урожайности в количественном ее выражении (крупные, но мало — никого не устраивает), а также продолжительности плодоношения без обновления посадок, ну то есть, чтобы один раз посадил и побольше лет на одном месте росла.
Практический опыт показал, что данным требованиям соответствует не так уж и много сортов. Но не так уж и мало. Перечислю здесь своих фаворитов.
В первую очередь, конечно же, нее следует забывать о старой доброй Гигантелле Максим. Сорт проверен временем, морозо- и засухоустойчив, ягоды плотные, сочные, с богатой вкусовой гаммой. На одном месте может исправно плодоносить до 6 лет.
Относительно малоизвестный у нас сорт Лорд также неприхотлив в уходе и морозоустойчив, а кроме того, крайне редко поражается земляничным клещом и серой гнилью — обычными «бичами» клубники. Без измельчения ягод может плодоносить на одном месте до 10 лет, это практически рекорд.
Хорош и Черный принц, также может долго продуктивно работать на одном месте (7−9 лет), но, в отличие от вышеперечисленных, требователен к поливам, плохо перенося недостаток влаги, и менее урожаен на плотных почвах.
Из новинок достоин внимания сорт Кисс Неллис. Неприхотлив, на одном месте качественно плодоносит до 8 лет, но вот в полную силу вступает только на третий-четвертый год, до этого возраста крупных ягод дает немного.
Также пока еще мало у нас известный, но, на мой взгляд, очень перспективный сорт Цунаки. На одном месте может прожить не более 6 лет, но зато отличная отдача в первый же год после посадки. Как и большинство из здесь названных, Цунаки прост в выращивании, отлично переносит заморозки и самые суровые зимы, не боится перебоев с влагой, но вот загущенности посадок очень не любит и реагирует на них уменьшением размера ягод.