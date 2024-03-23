Космические телескопы зафиксировали взрыв на Солнце
Крупная вспышка произошла на Солнце, ей присвоили высший балл Х. Об этом 23 марта сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Крупная вспышка произошла на Солнце, ей присвоили высший балл Х. Об этом 23 марта сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Взрыв на Солнце зарегистрировали в 5 утра по московскому времени в области максимального воздействия на Землю, он сопровождался крупным выбросом плазменных масс по направлению к нашей планете.
Движение плазменных облаков зафиксировали два космических телескопа. Вслед за вспышкой подтвердилась планетарная магнитная буря, пока уровень ее возмущения слабый, классифицирован как G1. Ожидается, что она не будет продолжительной и продлится 3−6 часов, но в пике возмущение может увеличиться до G2.
По прогнозам ученых, плазменное облако достигнет орбиты Земли в интервале от 16 часов 24 марта до 8 утра в понедельник, 25 марта.