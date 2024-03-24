Луна во время затмения 25 марта пройдет через северную часть полутени Земли

Лунный диск в это время останется полностью освещенным, однако его яркость немного уменьшится. Такой эффект будет заметен только людям с острым зрением или обладателям профессиональной фотоаппаратуры.
«В понедельник, 25 марта 2024 года с 7:53 до 12:32 мск Луна пройдет через северную часть полутени Земли, произойдет полутеневое лунное затмение. Потемнение южного края Луны [во время максимальной фазы] должно быть заметно невооруженным глазом при ясной погоде», — сказали в пресс-службе планетария, добавив, что в Москве явление не наблюдается, как и на большей части территории России. Наибольшая фаза будет видна с Чукотского полуострова.
Лунное затмение продлится более 4,5 часов. Спутник Земли в это время будет находиться в созвездии Девы.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с разницей в две недели. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то жители Земли наблюдают солнечное затмение, а если наша планета — то лунное. В течение года могут произойти 2 — 5 солнечных затмений и 2 — 4 лунных. К примеру, в 2020 году наблюдалось четыре полутеневых затмения. В следующий раз такое количество ожидается только в 2038 году.
Ученые различают полное затмение Луны (она полностью погружается в тень Земли), частное теневое (только часть Луны проходит через тень Земли), а также полутеневое (Луна оказывается в полутени Земли) и частное полутеневое (часть Луны проходит через полутень Земли). Такое разнообразие обусловлено несовпадением плоскостей лунной и земной орбит.