10:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто ответит за ущерб: рабочие или хозяин дачи, который их нанял?

Эксперт рассказал о тонкостях договорного процесса.

Источник: РИА "Новости"

Нередко бывает, что дачник для выполнения каких-то сложных или тяжелых работ нанимает специалистов. И далеко не всегда у него есть возможность контролировать ход этих работ постоянно. Все бы ничего, но если бригада вдруг взяла да и нанесла своими действиями ущерб соседу? Кому же в таком случае придется перед ним отвечать?

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— Увы, но многие дачники при найме специалистов откровенно пренебрегают простейшим условием — заключением соответствующего договора. Между тем, любое юридическое лицо, занимающееся предоставлением различных услуг, например, строительством и ремонтом дачных всевозможных объектов, в обязательном порядке предлагает такой договор заключить. В нем по пунктам прописано, за что несет ответственность рабочий, а за что — наниматель. Если же нанимателя, допустим, такой договор не устраивает, он вправе предложить свой вариант, опять же подробно расписав степень ответственности сторон. Правда, в таком случае требуется согласие другой стороны и нотариальное заверение документа.

В случае причинения ущерба соседу — при заключенном договоре — возмещение судом накладывается согласно заключенному договору. При отсутствии же договора, когда дачник воспользовался услугами неких «шабашников», гастрабайтеров и тому подобное, причиненный ущерб, согласно пункту 1 статьи 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает только наниматель. Помните об этом и не ленитесь заниматься формальностями, в противном случае вы рискуете понести существенные дополнительные убытки.

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