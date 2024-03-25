Когда можно начинать закалку рассады для дачи?
Эксперт выступил за постепенность в переходе к спартанскому образу жизни.
Эксперт выступил за постепенность в переходе к спартанскому образу жизни.
Закалка рассады — важный этап, и исключать его из процесса выращивания овощных культур на даче категорически не рекомендуется. Если коротко, то резкий, без подготовки, переход от комфортного пребывания в более суровые условия природы способен погубить растения в два счета, и весь ваш тяжкий труд пойдет прахом. Но и собственно закалка должна быть проведена правильно, без эксцессов. Как это сделать?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Что касается сроков начала закалки, то здесь есть реально работающее общее правило: рассада начинает привыкать к жизни на огороде или в теплице за 14 суток до пересадки, ну плюс-минус один-два дня. Продиктован такой временной отрезок практическим опытом. Дольше двух недель закалять рассаду отнюдь не полезно. Если содержать ее в условиях пониженных температур дольше, то естественной реакцией растений станет неизбежное замедление роста. А это, в свою очередь, болезненно сдвинет сроки получения урожая, да и саму урожайность заметно понизит. Поэтому, как видите, главное здесь — не переборщить.
Самое строгое внимание следует обратить на температурные показатели на открытом воздухе. Они должны соответствовать особенностям выращиваемых культур. Для холодостойких (капусты, салаты, луки, сельдерей
Сам процесс очень прост. Из отведенных 14−16 дней в первые 2−3 просто открывайте окна в помещении с рассадой на два часа. Затем, на следующий день выставляете рассаду на открытый воздух на те же два часа и постепенно увеличиваете время ее пребывания там до 6−8 часов.
За двое суток до пересадки рассада содержится на открытом воздухе и ночью. Если вдруг прогнозируется ночное понижение температуры ниже указанных ранее значений, то рассаду надо укрыть нетканым укрывным материалом (спанбондом, лутрасилом, агроволокном
Важно: в первые 3−4 дня закаливания не размещайте рассаду на открытом солнце, размещайте в тени и лишь потом переходите в полутень и только к концу процесса можно позволить прямые солнечные лучи. Поторопитесь — рассада получит ожоги.
Дней за пять до высадки, если вы пикировали растения и не подкармливали их потом, рекомендуется внести под закаливаемую рассаду универсальное минеральное удобрение.
Поливы на время закалки сокращают до одного в 2−3 дня, причем в первую неделю растения должны получать влаги как обычно до, а во вторую — в два раза меньше.