Поплыли: в Сети появились кадры наводнения в Бразилии
Проливные дожди обрушились на штаты Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков, вследствие чего разлились реки, которые затопили населенные пункты.
Проливные дожди обрушились на штаты Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков, вследствие чего разлились реки, которые затопили населенные пункты.
Множество зданий оказались разрушены. Пострадали и автомобилисты — их машины снесли грязевые потоки.