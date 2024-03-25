16:42 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Поплыли: в Сети появились кадры наводнения в Бразилии

Проливные дожди обрушились на штаты Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков, вследствие чего разлились реки, которые затопили населенные пункты.

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Множество зданий оказались разрушены. Пострадали и автомобилисты — их машины снесли грязевые потоки.

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