За выращивание каких грибов могут оштрафовать дачника в 2024 году?
Эксперт рассмотрел все случаи потенциальных наказаний.
Эксперт рассмотрел все случаи потенциальных наказаний.
Дачников, выращивающих на своих участках какие-либо грибы, относительно немного, однако любительское грибоводство уверенно набирает обороты и вскоре может стать модным и востребованным трендом. Законодательство же, регулирующее выращивание тех или иных видов флоры, периодически меняется, и в последнее время — в сторону ужесточения. Как же не угодить в переделку, применительно к грибам?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Сразу оговорюсь — здесь идет речь именно о выращивании, а не о сборе. Сбор — это отдельный случай, с культивированием на участке в данном аспекте не пересекающийся.
Напомню, что с февраля 2024 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации, внесшее изменения в перечень растений «…содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры…» По сравнению с перечнем в Постановлении № 934 от 27 ноября 2010 нынешний немного расширился. Применительно к грибам формулировка осталась неизменной. Выращивать сегодня на дачном участке, согласно документу, запрещено грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин.
На территории России к таковым относятся: панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, псилоциба окаймленная.
За культивирование названных грибов положена уголовная ответственность по статье 231 УК РФ: штраф до 300 тысяч рублей, а то и лишение свободы на срок до двух лет.
Но нельзя не сказать о нюансах касательно грибов легальных. Здесь тем дачникам, которые выращивают для себя или даже в бизнес-целях популярные шампиньоны, или шиитаке, или другие виды, следует иметь в виду следующее.
Процесс культивирования грибов специфичен и при несоблюдении ряда условий может причинять дискомфорт окружающим. Например, неприятными запахами. Или нарушением общественного водо- и электроснабжения, если выращивание происходит в рамках садоводческого товарищества. Помните — в перечисленных случаях, если на вас поступит соответствующее заявление, вам придется нести наказание в рамках заявленного (но, конечно, доказанного) нарушения. А штрафы здесь могут варьироваться от 2 до 20 тысяч рублей.