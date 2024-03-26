Ученые рассказали об извержении древнего вулкана близ Санторини
Оно произошло 3600 лет назад.
Оно произошло 3600 лет назад.
Международная группа ученых из Центра океанических исследований Гельмгольца GEOMAR (Германия) представило исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, которое изменяет понимание вулканической активности в истории острова Санторини.
Санторини сформировалась после разрушительного минойского извержения около 3600 лет назад, которое породило знаменитые кальдерные стены. Однако последние данные показывают, что оно было не единственным в своем роде в истории острова.
Важные данные, перевернувшие прошлые представления об острове, удалось получить во время экспедиции IODP 398, проведенной на борту бурового судна JOIDES Resolution. После бурения на глубину до 300 метров внутри кальдеры ученые обнаружили слои серой пемзы и пепла, уходящих на 40 метров под дно Эгейского моря. Как предполагают специалисты, извержение, скорее всего, произошло в 726 году нашей эры под водой, что соответствует историческим описаниям очевидцев и подтверждает, что море кипело и было покрыто глыбами пемзы.
Ученые считают, что их открытие имеет важное значение для оценки рисков и разработки стратегий снижения опасности. Также специалисты подчеркнули важность уделения внимания подводным вулканическим процессам и их последствиям.
Ранее ученые выяснили, что извержение супервулкана Тоба вынудило древних людей покинуть Африку.
Анна Морозова