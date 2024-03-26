22:33 (мск), источник: Московский комсомолец

Черные точки на рассаде: причины и способы борьбы

Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что делать при появлении на рассаде черных пятен.

Источник: Freepik

В скором времени начнется дачный сезон. Многие садовники уже выращивают рассаду, от которой зависит качество урожая. Поэтому важно, чтобы рассада была здоровая и крепкая.

Появление черных точек на растительности говорит о вероятном заражении бактерией Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Именно она вызывает черную пятнистость.

Передаваться бактерия может через семена или же растительные остатки.

Среди признаков бактериальной пятнистости:

— появление на листьях маленьких водянистых пятен, становящихся темнее со временем;

— сливание пятен и образование больших отметин;

— деформация и отмирание листьев при сильном заражении.

Чтобы побороть пятнистость придется использовать превентивные меры. Пораженные части нужно удалять. Семена и почву перед посевом рекомендуется тщательно обрабатывать, пишет портал «Белновости».

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