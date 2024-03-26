Черные точки на рассаде: причины и способы борьбы
Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что делать при появлении на рассаде черных пятен.
Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что делать при появлении на рассаде черных пятен.
В скором времени начнется дачный сезон. Многие садовники уже выращивают рассаду, от которой зависит качество урожая. Поэтому важно, чтобы рассада была здоровая и крепкая.
Появление черных точек на растительности говорит о вероятном заражении бактерией Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Именно она вызывает черную пятнистость.
Передаваться бактерия может через семена или же растительные остатки.
Среди признаков бактериальной пятнистости:
— появление на листьях маленьких водянистых пятен, становящихся темнее со временем;
— сливание пятен и образование больших отметин;
— деформация и отмирание листьев при сильном заражении.
Чтобы побороть пятнистость придется использовать превентивные меры. Пораженные части нужно удалять. Семена и почву перед посевом рекомендуется тщательно обрабатывать, пишет портал «Белновости».