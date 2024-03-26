Бери, пока цены не созрели: какие товары для дачи лучше купить сейчас

В целом спрос на садовые товары в этом году ожидается умеренный. Самые популярные пункты в чек-листе дачника — семена, инструменты, удобрения. Если сравнивать с прошлым годом, цены на эти товары выросли не очень сильно — в пределах 1−3 процентов.
— Значительный скачок был после санкций, так как семена привозили из разных стран. Тогда многие поставщики из Европы останавливали отгрузки. Но сейчас ситуация другая. Появились семена из Турции, Китая, да и многие европейцы вернулись. Сейчас пакетик семян томата стоит в районе 15−20 рублей. Это нормально, и при покупке от трех штук многие предлагают скидку, — рассказал садовод Игорь Лукьянинов.
Правда, с садовыми принадлежностями дела обстоят чуть хуже — подорожали секаторы (примерно 100 рублей за штуку), лопаты (от 500 рублей), подвязки для растений (около 123 рублей). Но в любом случае собрать весь необходимый набор дачника возможно, уложившись в 3000 рублей, в прошлом году такой набор стоил даже дороже — около 4000 рублей.
— Базовые товары, а это несколько видов семян, удобрения, секатор, лопата, ведро, лейка — все это можно даже взять в специальных наборах — такую опцию предлагают многие магазины, — рассказал «Вечерней Москве» эксперт.
Лукьянинов советует запастись товарами для дачи заранее, пока в середине апреля не появится повышенный спрос — так и выбор больше, и цена гораздо приятнее. При этом покупать лучше в сети. В розничных магазинах, по словам садовода, как правило, наценка куда выше — необходимо платить за аренду, выделять деньги на зарплаты сотрудникам и так далее.
— Если вы фанат каких-то санкционных брендов, их тоже гораздо легче купить онлайн, нежели в магазинах крупных поставщиков, — добавил он.
Также сэкономить можно, приобретая семена у частников на сайтах с объявлениями. На странице продавца-частника должны быть указаны его реальные фамилия и имя.
Согласно новым правилам, дачный сезон в России теперь жестко регламентирован: он начинается 1 апреля и завершается 1 октября.
Эти сроки закреплены в законодательстве и обязательны для соблюдения владельцами дачных участков.