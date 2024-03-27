01:04 (мск), источник: Известия

Более половины россиян экономят на обустройстве дачи

Более половины россиян экономят на обустройстве дачи. К такому выводу пришли эксперты интерьерной компании Mr.Doors, которые провели анонимный опрос среди клиентов на тему отношения россиян к обустройству дачи перед началом сезона.

Источник: РИА "Новости"

Респондентам был задан вопрос: «Вы экономите на обустройстве дачного интерьера?». Утвердительно на него ответили 66% опрошенных, тогда как 34% предпочли ответ «нет».

«Безусловно, в целом по стране дача для россиян остается местом временного, сезонного пребывания, поэтому к ее обустройству и меблировке относятся с долей скепсиса, стараясь сэкономить. Однако интерес к меблировке, в том числе полной, традиционно сохраняется у жителей Центрального, Южного, а также Приволжского федеральных округов», — сообщил «Известиям» пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов.

По его словам, чаще всего для обустройства дачи клиенты приобретают кухни, мебель для хранения (шкафы, стеллажи), а также кровати.

Ранее, 19 марта, эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев 19 марта рассказал «Известиям», как подготовить дачный участок к весеннему сезону.

Он отметил, что после долгого зимнего простоя дом, огород и хозяйственные постройки нуждаются в обновлении, и чем скорее это произойдет, тем меньше хлопот останется на лето.

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