Извержение вулкана на фоне северного сияния. Видео
В городе Гриндавик, Исландия, ночью можно было наблюдать невероятное зрелище. Из-за сильной магнитной бури в небе появилось северное сияние, на фоне которого извергался вулкан Фаградальсфьядль.
В городе Гриндавик, Исландия, ночью можно было наблюдать невероятное зрелище. Из-за сильной магнитной бури в небе появилось северное сияние, на фоне которого извергался вулкан Фаградальсфьядль.
Известно, что активность вулкана снизилась по сравнению с той, что можно было наблюдать в январе и феврале, так как, согласно сообщению Метеобюро Исландии, запас магмы и поток лавы достигли равновесия.