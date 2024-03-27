14:01 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Извержение вулкана на фоне северного сияния. Видео

В городе Гриндавик, Исландия, ночью можно было наблюдать невероятное зрелище. Из-за сильной магнитной бури в небе появилось северное сияние, на фоне которого извергался вулкан Фаградальсфьядль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что активность вулкана снизилась по сравнению с той, что можно было наблюдать в январе и феврале, так как, согласно сообщению Метеобюро Исландии, запас магмы и поток лавы достигли равновесия.

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