Климатологи предупредили об опасностях для человечества: на полюсах Земли творится странное
Антарктика поменяла режим существования, а в Арктике зафиксирована рекордно низкая толщина льда.
Антарктика поменяла режим существования, а в Арктике зафиксирована рекордно низкая толщина льда.
Морской лед Антарктики «ведёт себя странно» и, возможно, перешёл в «новый режим», сообщил научному изданию Carbon Brief директор Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC). После рекордно низкого максимума в сентябре 2023 года размер морского льда в Антарктике в течение последних шести месяцев оставался почти рекордно низким. В прошлом месяце он достиг минимальной протяженности 2024 года, по сравнению с 2022 годом это второй по величине антарктический минимум за 46-летние спутниковые записи.
Директор NSIDC доктор Марк Серрез рассказал Carbon Brief, что все больше теплой океанской воды достигает поверхности, чтобы растопить лед и не дать ему вновь образоваться. Он отмечает, что мы «должны подождать и посмотреть», является ли это «временным эффектом» или же Антарктика перешла в «новый режим». Между тем арктический морской лед достиг максимальной за год площади, достигнув пика в 15,01 миллиона квадратных километров 14 марта. Предварительные данные NSIDC показывают, что это зимний пик в 2024 году, несмотря на попутные ветры, которые способствовали образованию морского льда, был на 640 тысяч кв. км меньше среднего максимума 1981−2010 годов. Максимум этого года стал 14-м самым низким показателем в спутниковых рекордах.
«В целом дорога по арктическому морскому льду остается под гору, но она довольно ухабистая», — рассказал Carbon Brief другой ученый. Этот относительно высокий зимний пик является «примечательным и хорошим напоминанием о том, что мы должны сообщать и учитывать этот тип изменчивости погоды, когда говорим об изменении климата в Антарктике». Он добавляет, что, хотя максимум и высок по сравнению с прошлыми годами, лед все еще «намного тоньше», чем был несколько десятилетий назад. «Широкий охват этого более тонкого льда» означает, что общий объем морского льда в феврале стал третьим по величине за всю историю наблюдений.
Протяженность морского льда в Арктике меняется в течение года. Он растет каждую зиму, прежде чем достичь своего пика в феврале или марте, а затем тает весной и летом, достигая годового минимума, как правило, в сентябре. Используя спутниковые данные, ученые могут отслеживать рост и таяние морского льда, что позволяет им определять размер зимнего максимума и летнего минимума ледникового покрова.
19 сентября арктический морской лед достиг минимальной протяженности в 2023 году.
По данным NSIDC, после годового минимума рост морского льда в Арктике был «медленнее среднего», что привело к пятому самому низкому результату за сентябрь за всю историю наблюдений. Сезон заморозков начался с «широкого распространения открытой воды по тихоокеанской стороне Арктики, при этом к северу от Аляски отсутствовали огромные площади льда», что способствовало «температуре значительно выше среднего» в регионе. Однако в течение октября площадь морского льда увеличивалась на 119 800 квадратных километров в день — быстрее, чем в среднем за период 1981—2010 годов. Замерзание Арктики было «особенно быстрым» в морях вдоль побережья Сибири. К концу октября ледяной покров достиг этого региона, хотя в морях Бофорта и Чукотском море оставалась открытая вода. Температура воздуха над Северным Ледовитым океаном, на высоте около 2500 футов над уровнем поверхности, в октябре была в основном выше средней — особенно на Канадском архипелаге и вокруг него, где температура была на 4−5 градусов по Цельсию выше средней.
Эта «нелогичная» динамика была вызвана характером атмосферной циркуляции, которая привела к «более теплому и влажному воздуху, дующему к северному полюсу, в то время как северные ветры способствуют расширению льда в Гренландском и Охотском морях», подчеркнул он. В течение ноября протяженность морского льда в Арктике продолжала увеличиваться быстрее, чем в среднем. Однако NSIDC сообщает, что ледостав «временно застопорился» примерно на пять дней, начиная с 22 ноября, поскольку серия из трех тропических циклонов принесла теплый и влажный воздух в Северную Атлантику.
NSIDC сообщает, что сочетание низкого давления на севере и западе Шпицбергена и центра высокого давления на юго-востоке «создало сильный, постоянный поток с юга относительно теплого и влажного воздуха из северной части Атлантического океана в сторону Свальбарда». Этот поток воздуха можно рассматривать как «продолжение атмосферной реки в Арктику», говорится в докладе. В нем также подчеркивается, что сильные ветры «помогли сдвинуть кромку льда на востоке Гренландского и Баренцева морей на север, ограничив образование нового льда». NSIDC отмечает, что паузы в замерзании арктического морского льда случались и раньше, в ноябре, в 2013 и 2016 годах, что делает такие события «редкими, но не неизвестными». По данным NSIDC, в течение декабря протяженность арктического морского льда продолжала увеличиваться «заметно быстрее», чем обычно, а «формирование морского льда в Гудзоновом заливе произошло необычно поздно, но в середине декабря ледяной покров быстро расширился с запада на восток».
В целом за декабрь 2023 года наблюдался третий по величине месячный прирост за всю историю наблюдений: за месяц увеличилось протяженность морского льда на 2,71 миллионов квадратных километров. Средняя площадь арктического морского льда в декабре 2023 года была девятой наименьшей за всю историю спутниковых наблюдений и составила 12 миллионов квадратных километров.
NSIDC сообщает, что протяженность морского льда в Арктике фактически уменьшилась на несколько дней в конце месяца, хотя это «не является чем-то необычным в это время года» и «вызвано погодными системами, которые временно остановить рост льда или подтолкнуть лед на север». Средняя площадь арктического морского льда в январе 2024 года составила 13,92 миллиона квадратных километров — 20-е место наименьшее за всю историю наблюдений. Эта сравнительно большая протяженность морского льда является «примечательным и хорошим напоминанием о том, что мы должны сообщать и учитывать этот тип изменчивости погоды, когда говорим об изменении климата в Арктике», — заявил доктор Лабе в интервью Carbon Brief. Протяженность морского льда в Арктике продолжала расти в течение февраля, увеличив за месяц площадь льда на 15,3 миллиона квадратных километров. По данным NSIDC, площадь в феврале 2024 года, составлявшая 14,61 миллионов квадратных километров, была на 690 тысяч квадратных километров ниже средней площади за февраль 1981−2010 годов и была связана с 2022 годом как 15-м самым низким показателем за всю историю наблюдений.
В феврале 2024 года температура над Северным Ледовитым океаном обычно «значительно ниже нуля», но NSIDC отмечает, что в 2024 году она была не такой низкой, как традиционно для этого времени года. В центральной части Северного Ледовитого океана температура воздуха на высоте 2500 футов над уровнем моря была на 10 градусов выше средней. Лабе отмечает, что, хотя протяженность морского льда была высокой по сравнению с прошлыми годами, лед все еще «намного тоньше», чем несколько десятилетий назад: «Общий объем морского льда в Арктике в феврале оказался третьим по величине за всю историю наблюдений из-за широкого покрытия этого более тонкого льда».
Антарктический минимум был на 850 000 квадратных километров меньше, чем средний летний минимум 1981−2010 годов, составлявший 2,84 миллиона квадратных километров, но на 200 000 квадратных километров больше, чем предыдущий рекордный минимум, установленный 21 февраля 2023 года.
Марк Серрез заявил, что «за последние несколько лет протяженность лета в южном полушарии упала до рекордно низкого уровня. До этого мы видели рекордные максимумы! Что изменилось? Похоже, что ответ кроется в океане: больше теплой воды поднимается на поверхность, чтобы растопить лед или не дать ему образоваться. Является ли это временным эффектом или, как утверждают многие, мы вошли в “новый режим”, при котором океан будет продолжать сильно влиять на морской лед? Опять же, нам придется подождать и посмотреть».
Условия Антарктики в 2023 году, по мнению экспертов были «поистине исключительными» и «полностью выходили за рамки нормальности». По данным NSIDC, в 2023 году таяние морского льда в Антарктике было «медленнее, чем в среднем». Тем не менее протяженность морского льда в Антарктике оставалась на рекордно низком уровне.
По данным ученых, в новом году Антарктика встретила площадь морского льда площадью 6,37 миллиона квадратных километров, что стало шестым по величине показателем площади морского льда в Антарктике в канун нового года за всю историю наблюдений. Лед быстро таял в течение месяца, и к концу января суточная протяженность морского льда в Антарктике достигла 2,58 миллиона квадратных километров, что стало вторым самым низким показателем за всю историю наблюдений.