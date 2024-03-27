27 марта, источник: ТАСС Наука

Российские ученые сообщили о регистрации редкой солнечной вспышки GLE-74

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские ученые первыми сообщили о регистрации редкого явления — аномально резкого увеличения мюонного потока космических лучей, ставшего результатом другого редкого события — мощнейшей солнечной вспышки. Об этом ТАСС рассказали в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

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Источник: NASA

При анализе данных мюонного годоскопа УРАГАН в МИФИ было обнаружено повышение скорости счета мюонов космических лучей. Событие было зарегистрировано 23 марта 2024 г. около 01:40 ночи мирового времени (04:40 мск). Мюонографии (пространственно-угловые картинки) показали, что максимальное увеличение потока мюонов наблюдалось в период с 01:39 до 01:44. Как рассказали в МИФИ, такие события возникают в результате мощнейших вспышек на Солнце и называются GLE.

Всего с 1942 года было зарегистрировано 73 подобных явления. Российские ученые уверены, что событие, которое они зафиксировали 23 марта, было следствием мощной вспышки на Солнце класса X1.1, произошедшей в 01:33 и через 8 мин зарегистрированной на Земле. С большой вероятностью это первое наблюдение GLE-74, утверждают в МИФИ.

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