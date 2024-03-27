Российские ученые сообщили о регистрации редкой солнечной вспышки GLE-74

При анализе данных мюонного годоскопа УРАГАН в МИФИ было обнаружено повышение скорости счета мюонов космических лучей. Событие было зарегистрировано 23 марта 2024 г. около 01:40 ночи мирового времени (04:40 мск). Мюонографии (пространственно-угловые картинки) показали, что максимальное увеличение потока мюонов наблюдалось в период с 01:39 до 01:44. Как рассказали в МИФИ, такие события возникают в результате мощнейших вспышек на Солнце и называются GLE.
Всего с 1942 года было зарегистрировано 73 подобных явления. Российские ученые уверены, что событие, которое они зафиксировали 23 марта, было следствием мощной вспышки на Солнце класса X1.1, произошедшей в 01:33 и через 8 мин зарегистрированной на Земле. С большой вероятностью это первое наблюдение GLE-74, утверждают в МИФИ.