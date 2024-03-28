Погода по Эминему: ведущий прогноза погоды стал героем Сети
Он вставляет в тексты эфиров строчки из разных песен.
Он вставляет в тексты эфиров строчки из разных песен.
Житель США Адам Крюгер стал одним из самых необычных телеведущих. На техасском телеканале CW39 мужчина ведет прогнозы погоды, но не так, как все. Дело в том, что он незаметно вставляет в тексты эфиров строчки песен разных исполнителей. Об этом пишет Succes.
На профиль Крюгера в соцсетях подписалось почти 2 миллиона человек. Один из последних роликов, в котором появились строчки песни Disturbed Down with the Sickness, собрал 5,4 миллиона просмотров. В начале видео ведущий едет в машине, напевая строчки композиции, а затем показывает запись эфира, которая начинается с фразы: «Сегодня в воздухе много кедровой пыльцы, возможно, когда вы проснетесь, вам захочется прочистить горло со звуком “Уа-а-а-а”». Таким образом ведущий повторил популярное интро.
Крюгер вставляет и другие строчки из прочих песен. Сам ведущий говорит, что он не придерживается какого-то определенного жанра, поэтому в эфире звучат композиции Эминема, Green Day, Бритни Спирс, Metallica и многих других исполнителей.
Изначально метеоролог начал вести эфиры в таком формате по просьбе своих подписчиков. Как сообщает Крюгер, никто из редакции не знает, какая песня будет использована в следующий раз.
Крюгера вдохновляют комментарии подписчиков под своими видео. Мужчина признался, что ему приятно осознавать, что с утра поднял кому-то настроение таким необычным прогнозом погоды. При этом ведущий отмечает, что вставляет строчки из песен только тогда, когда погода хорошая. В случае ураганов или наводнений он придерживается стандартного формата.
За все время работы Крюгер успел процитировать 200 треков разных исполнителей и не планирует останавливаться на этой цифре.
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Анна Морозова