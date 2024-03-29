В Роскачестве рассказали о нюансах прописки в расположенном в СНТ доме

«В СНТ земли могут быть предназначены для садоводства или огородничества. На первых можно возводить капитальные строения, на вторых — нет. Соответственно, первые подходят для прописки», — объяснили специалисты.
Кроме того, необходимо, чтобы на участке был возведен капитальный дом, который пригоден для постоянного проживания. Садовые дома — это помещения сезонного пребывания, они не оборудованы для того, чтобы использовать их круглый год. В то же время в жилых домах можно находиться постоянно.
При этом дом должен быть в населенном пункте, то есть иметь официальный адрес, по которому можно оформить регистрацию.
«Помимо формального соответствия всем требованиям дом должен официально иметь статус “жилого”, а не “садового”. Это отдельная процедура, которую необходимо провести, перед тем как оформлять прописку», — уточнили в Российской системе качества.
Для перевода дома в категорию жилых строений должны быть выполнены некоторые требования. В частности, земельный участок должен быть зарегистрирован и поставлен на кадастровый учет. При этом участок должен принадлежать к категории «земля населенных пунктов» или «земля сельскохозяйственного назначения» с разрешением на «ведение садоводства» или «для ведения дачного хозяйства». Необходимо также, чтобы само здание соответствовало градостроительным нормам, которые применимы к жилым частным домам.
Полный список требований к жилому дому содержится в постановлении правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Так, в том числе, основания и несущие конструкции здания не должны быть повреждены, дом должен быть обеспечен инженерными системами, а коммуникации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и т. д.
Человек, который собирается получить прописку в таком помещении, должен иметь инженерное заключение, которое подтверждает соблюдение всех требований к жилому дому. Документ могут предоставить кадастровый инженер или организация, которая имеет соответствующую квалификацию — состоит в саморегулируемой организации, уточнили в Роскачестве.
Специалисты обратили внимание на то, что для перевода дома в категорию жилых нужно предоставить заявление с кадастровым номером участка и полным адресом, согласие всех собственников на смену статуса, инженерное заключение о пригодности здания к круглогодичному проживанию, выписку из ЕГРН на дом и садовый участок.
«Документы необходимо предоставить в муниципалитет или МФЦ. Если решение окажется положительным, следующий шаг — заявление на внесение изменений в Росреестр. Заявление рассматривают в среднем в течение 45 календарных дней после подачи», — добавили в Российской системе качества.
После того как дом официально получил статус жилого, можно оформлять прописку в нем. Для этого в МФЦ или МВД необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, выписку из ЕГРН о праве собственности.
Ранее, 18 марта, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал «Известиям», что осуществление предпринимательской деятельности на территории садового участка запрещено. Однако возможно организовать бизнес на общественных землях, принадлежащих СНТ, при согласии всех членов товарищества.