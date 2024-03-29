10:48 (мск), источник: Аргументы и факты

Рассадная неожиданность. Агроном посоветовал, как добиться отличного урожая

Как преодолеть все проблемы на пути к качественному урожаю.

Источник: Freepik

До конца апреля подоконники многих из нас украшает рассада.

Разбираемся, как правильно с ней обращаться сейчас, чтобы получить лучший урожай. Главные проблемы разбираем с агрономом Петром Синьковским.

■ Ничего вообще не взошло. Здесь либо виноваты семена (некачественные, просрочка и т. п.), либо грунт (неправильно подобраны основные элементы). А возможно, и то и другое.

Выход: немедленный пересев с новыми семенами и почвой.

■ Семена взошли, растения выдали пару настоящих листьев и… остановились в развитии. В большинстве случаев причиной тому — дефекты почвы.

Выход: пересевать в новый, уже более тщательно подобранный грунт. Базовый состав почвосмеси для посева на рассаду практически одинаковый для всех овощей: верховой и низинный торф, доломитовая мука, речной песок или вермикулит, стартовый набор азотных, фосфорных и калийных удобрений. В смесях ручного приготовления последние обычно могут быть заменены органикой (перегной, компост), а доломитовая мука — золой.

■ Рассада вытянулась, стебли истончились и побледнели, а всходы сидят слишком кучно.

Выход: рассадить всё по отдельным ёмкостям. Минус такого решения — стресс из-за пересадки замедлит развитие, но это меньшее зло.

■ Рассада растёт хилой и болезненной. Причина — перекорм. Да, именно перекорм, а не недокорм, как многие ошибочно полагают. Избыток питания и влаги может выражаться и в такой форме.

Выход: прекратить подкормки (если вы их делали), уменьшить частоту и объём полива.

■ Белые, тонкие, безжизненные ростки могут быть и из-за нехватки азота. Если вы убедились, что перекорм ни при чём, устраните недостаток этого элемента. Подкормите рассаду любым минеральным удобрением с высоким содержанием азота, но очень умеренно. Органику лучше не использовать: она отдаёт азот очень долго, а мы ограничены во времени.

■ Плохо выглядеть и бледнеть рассада может и из-за того, что ей слишком тепло. Такое бывает нередко, поскольку многие дачники, особенно начинающие, допускают повышение температуры на пару-тройку градусов, а то и больше.

Выход: поместить рассаду в более прохладное (на 3−4 градуса ниже нормы) место.

■ Истончаться и вытягиваться рассада может и из-за недостатка света.

Выход: поможет элементарное увеличение досветки до 14−16 часов в сутки. Но когда всё придёт в норму, надо вернуться к прежнему световому режиму.

■ Слишком светлые и тонкие всходы. Для них слишком кислая почва. На всякий случай с помощью специального прибора или простой лакмусовой бумажки проверьте уровень pH.

Выход: если подозрение верно, раскислите грунт с помощью доломитовой муки (можно в смеси с золой).

■ Повреждение корней рассады. Она вянет либо медленно растёт и выглядит хилой. Такие симптомы вы можете наблюдать у рассады после пикировки.

Выход: при поливе растворите в воде должное количество (по инструкции на упаковке) любого стимулятора корнеобразования — должно помочь.

 Защита покойного. Какие права и обязанности остаются с нами после смерти?
«Сам решил сдаться». Боец ВСУ сменил гражданство и встал в строй ВС РФ
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»