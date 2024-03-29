Рассадная неожиданность. Агроном посоветовал, как добиться отличного урожая
Как преодолеть все проблемы на пути к качественному урожаю.
Как преодолеть все проблемы на пути к качественному урожаю.
До конца апреля подоконники многих из нас украшает рассада.
Разбираемся, как правильно с ней обращаться сейчас, чтобы получить лучший урожай. Главные проблемы разбираем с агрономом Петром Синьковским.
■ Ничего вообще не взошло. Здесь либо виноваты семена (некачественные, просрочка
Выход: немедленный пересев с новыми семенами и почвой.
■ Семена взошли, растения выдали пару настоящих листьев и… остановились в развитии. В большинстве случаев причиной тому — дефекты почвы.
Выход: пересевать в новый, уже более тщательно подобранный грунт. Базовый состав почвосмеси для посева на рассаду практически одинаковый для всех овощей: верховой и низинный торф, доломитовая мука, речной песок или вермикулит, стартовый набор азотных, фосфорных и калийных удобрений. В смесях ручного приготовления последние обычно могут быть заменены органикой (перегной, компост), а доломитовая мука — золой.
■ Рассада вытянулась, стебли истончились и побледнели, а всходы сидят слишком кучно.
Выход: рассадить всё по отдельным ёмкостям. Минус такого решения — стресс из-за пересадки замедлит развитие, но это меньшее зло.
■ Рассада растёт хилой и болезненной. Причина — перекорм. Да, именно перекорм, а не недокорм, как многие ошибочно полагают. Избыток питания и влаги может выражаться и в такой форме.
Выход: прекратить подкормки (если вы их делали), уменьшить частоту и объём полива.
■ Белые, тонкие, безжизненные ростки могут быть и из-за нехватки азота. Если вы убедились, что перекорм ни при чём, устраните недостаток этого элемента. Подкормите рассаду любым минеральным удобрением с высоким содержанием азота, но очень умеренно. Органику лучше не использовать: она отдаёт азот очень долго, а мы ограничены во времени.
■ Плохо выглядеть и бледнеть рассада может и из-за того, что ей слишком тепло. Такое бывает нередко, поскольку многие дачники, особенно начинающие, допускают повышение температуры на пару-тройку градусов, а то и больше.
Выход: поместить рассаду в более прохладное (на 3−4 градуса ниже нормы) место.
■ Истончаться и вытягиваться рассада может и из-за недостатка света.
Выход: поможет элементарное увеличение досветки до 14−16 часов в сутки. Но когда всё придёт в норму, надо вернуться к прежнему световому режиму.
■ Слишком светлые и тонкие всходы. Для них слишком кислая почва. На всякий случай с помощью специального прибора или простой лакмусовой бумажки проверьте уровень pH.
Выход: если подозрение верно, раскислите грунт с помощью доломитовой муки (можно в смеси с золой).
■ Повреждение корней рассады. Она вянет либо медленно растёт и выглядит хилой. Такие симптомы вы можете наблюдать у рассады после пикировки.
Выход: при поливе растворите в воде должное количество (по инструкции на упаковке) любого стимулятора корнеобразования — должно помочь.