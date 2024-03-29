04:33 (мск), источник: МК.RU Красноярск

На выходных в Красноярске потеплеет до +9 градусов

Об этом рассказали синоптики Apple Weather.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +10°
На выходных в Красноярске потеплеет до +9 градусов | Источник: Freepik

Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает на этих выходных.

Так, 30 марта температура воздуха днем составит +9 градусов, будет облачно, без осадков, ожидается сильный ветер (порывы до 11 метров в секунду). Ночью температура воздуха упадет до +2 градусов.

В воскресенье, 31 марта, ожидается +5 градусов днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет сильный (до 14 метров в секунду). Ночью похолодает до 0 градусов.

 «Мыслите, как преступник»: эксперт рассказала красноярцам как избежать у...
Красноярский юрист Власов: восстановить смертную казнь в РФ проще, чем к...
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»