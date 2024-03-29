На выходных в Красноярске потеплеет до +9 градусов
Об этом рассказали синоптики Apple Weather.
Об этом рассказали синоптики Apple Weather.
Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает на этих выходных.
Так, 30 марта температура воздуха днем составит +9 градусов, будет облачно, без осадков, ожидается сильный ветер (порывы до 11 метров в секунду). Ночью температура воздуха упадет до +2 градусов.
В воскресенье, 31 марта, ожидается +5 градусов днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет сильный (до 14 метров в секунду). Ночью похолодает до 0 градусов.