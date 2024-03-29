Вильфанд сообщил, что действие феномена Эль-Ниньо завершается

«В конце апреля — середине мая должен быть постепенный переход к нейтральной фазе. Для глобальной температуры это имеет очень большое значение», — сказал он.
Метеоролог напомнил, что восемь месяцев подряд средняя глобальная температура была рекордно высокой, начиная с июля 2023 года. Однако на температуры в России феномен сильно не влиял, например, температура в европейской части России в январе была на 3−4 градуса ниже нормы, отметил он.
«Пристальное внимание к Эль-Ниньо важно, потому что глобальная температура повышается, а когда она повышается, то увеличивается количество опасных явлений, например, тропические циклоны возникают. Но к умеренным широтам это очень отдаленное отношение имеет», — подчеркнул Вильфанд.
Природное явление Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической частях Тихого океана. Действие Эль-Ниньо началось во втором полугодии 2023 года и уже привело к обмелению Панамского канала, длительному простаиванию судов, логистическим проблемам и задержкам в поставках различных товаров.
Также Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что Эль-Ниньо может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья, а также приведет к возникновению угрозы «недоедания из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности».