06:17 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд сообщил, что действие феномена Эль-Ниньо завершается

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Действие климатического феномена Эль-Ниньо заканчивается, в конце апреля — середине мая начнется постепенный переход к нейтральной фазе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2023

«В конце апреля — середине мая должен быть постепенный переход к нейтральной фазе. Для глобальной температуры это имеет очень большое значение», — сказал он.

Метеоролог напомнил, что восемь месяцев подряд средняя глобальная температура была рекордно высокой, начиная с июля 2023 года. Однако на температуры в России феномен сильно не влиял, например, температура в европейской части России в январе была на 3−4 градуса ниже нормы, отметил он.

«Пристальное внимание к Эль-Ниньо важно, потому что глобальная температура повышается, а когда она повышается, то увеличивается количество опасных явлений, например, тропические циклоны возникают. Но к умеренным широтам это очень отдаленное отношение имеет», — подчеркнул Вильфанд.

Природное явление Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической частях Тихого океана. Действие Эль-Ниньо началось во втором полугодии 2023 года и уже привело к обмелению Панамского канала, длительному простаиванию судов, логистическим проблемам и задержкам в поставках различных товаров.

Также Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что Эль-Ниньо может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья, а также приведет к возникновению угрозы «недоедания из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности».

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