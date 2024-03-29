У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7
АФИНЫ, 29 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
АФИНЫ, 29 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 36 км к западу от города Филиатра, где проживают 6,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 16 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.