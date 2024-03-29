Какие дни благоприятны для работы с дачной рассадой в апреле 2024 года?
Эксперт объяснил, насколько можно доверять лунному календарю.
Эксперт объяснил, насколько можно доверять лунному календарю.
Поскольку лунные календари для дачников — несмотря на мнения скептиков — продолжают служить основой для планирования всех садово-огородных работ, многие предпочитают составлять свой график, исходя из дней благоприятных. Однако, как водится, и в характеристике таких дней имеются определенные нюансы, которые следовало бы знать. Что это за нюансы?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Стандартные, отточенные в подаче информации годами лунные календари, как правило, фиксируют внимание пользователей на днях, когда любые работы с растениями и почвой очень нежелательны. Просто потому, что информация должна подаваться сжато и быть понятной даже начинающим, без особых уточнений. В принципе, это верно, в противном случае дачника можно легко дезориентировать.
Тем не менее более подробная информация по благоприятным дням может оказать существенную помощь в составлении расписания. Суть в следующем. Агроастрологи при составлении календарей учитывают и стихии знаков зодиака, через которые в данный день проходит Луна — воздух, земля, вода, огонь. Каждая из стихий подразумевает своеобразное покровительство определенным органам растений. Так, стихия воздуха благоприятствует цветкам, стихия земли, соответственно, — корневой системе, а стихия огня — плодам. Сообразно этим признакам благоприятные дни подразделяют на самые благоприятные, просто благоприятные и нейтральные. Нейтральные — это когда определенный календарем вид работ можно делать, а можно и не делать, вреда это не принесет. Но для достижения успехов работы логично разделить между днями самыми благоприятными и благоприятными. Поэтому, чтобы люди могли сориентироваться и внести коррективы в свои дачные планы, такие уточнения весьма полезны.
Исходя из перечня работ с рассадой в апреле 2024 года, вышеуказанная расстановка выглядит следующим образом:
Самые благоприятные дни:
10, 11, 14, 15.
Благоприятные дни:
1, 2, 6, 21, 22, 23, 25, 29, 30.
Нейтральные дни:
12, 13, 19, 20, 26, 27, 28.