Жителям Подмосковья рассказали о старте грибного сезона
В Подмосковье стартовал весенний грибной сезон. Об этом рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.
В Подмосковье стартовал весенний грибной сезон. Об этом рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.
Так, в лесах возле Луховиц была замечена саркосцифа австрийская, а в Ленинском округе начали прорастать строчки гигантские. Отмечается, что снежный покров пока не сошел на всей территории Московской области, однако в выходные, по прогнозам специалистов, во всех лесах уже начнут появятся сморчки.
Жителям области и Москвичам также напомнили, что следует с осторожностью собирать грибы и избегать незнакомых видов. Кроме того, строго запрещается пробовать их в сыром виде, передает «Подмосковье сегодня».
Днем ранее стало известно, что на разных природных территориях Москвы начали просыпаться первые представители насекомых. В столице были замечены бабочки, клопы и божьи коровки. Об этом рассказал глава отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
Герпетолог Ян Ермолов рассказал о появлении гадюк в России после зимней спячки. Змеи уже проснулись в Ленинградской, Ростовской и Тверской областях. Он также сообщил, как вести себя при встрече с опасной рептилией.