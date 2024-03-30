Депутат Чаплин разъяснил, как на даче решить проблемы с электричеством
Электрическая проводка может прийти в негодность довольно неожиданно. В том числе и на даче.
Электрическая проводка может прийти в негодность довольно неожиданно. В том числе и на даче.
Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») порекомендовал садоводам сразу обращаться к специалистам и не пытаться исправить проводку самостоятельно.
«Когда на даче возникают проблемы с электричеством, включая неисправности в проводке, владельцам приходится искать квалифицированного электрика для решения проблемы. В дачных поселках часто отсутствует централизованная система обслуживания и ремонта, поэтому поиск специалиста может быть непростым. Один из способов найти электрика для дачи — обратиться к соседям или друзьям, которые могут порекомендовать надежного специалиста. Также полезно просмотреть оценки и отзывы о электриках в интернете, чтобы выбрать проверенного и профессионального исполнителя», — пояснил «Российской газете» депутат.
«Поэтому при выявлении проблемы надо незамедлительно обратиться к специалистам и не оставлять дом без присмотра. То же самое касается и сантехников — поиск квалифицированного специалиста может быть сложным заданием. И опять же, важно обращаться к рекомендациям и отзывам других людей, которые уже воспользовались услугами электриков и сантехников на даче. Важно помнить, что работа с электриком или сантехником требует профессионализма и опыта, поэтому надо тщательно относиться к выбору исполнителя. Найти надежного специалиста — залог успешного и качественного решения проблем с электричеством и водоснабжением на даче», — уточняет Чаплин.
Лучше всего обратиться к фирмам, которые предоставляют такие услуги и ведут отчетную документацию, тогда в случае нарушений можно будет обратиться в суд и взыскать компенсацию за некачественные услуги.
«Безусловно, СНТ стоило бы практиковать работу со специализированными организациями на постоянной основе. Грубо говоря, выбрать “подрядчика” на общем собрании и обращаться за услугами только к этим специалистам, который в ответ бы предоставлял скидку, так как обслуживает целое СНТ. Однако ни один закон не обязывает так поступать, поэтому здесь все останется на усмотрение членов СНТ», — заключил Чаплин.