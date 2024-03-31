Можно ли спасти рассаду для дачи от «черной ножки»?
Почему эксперты иногда бывают настроены пессимистично.
Почему эксперты иногда бывают настроены пессимистично.
Внезапная эпидемия «черной ножки» — кошмар любого дачника, выращивающего рассаду. Вызывают ее грибки, обитающие в верхних слоях почвы. Обычно они питаются отмершими растениями, но при определенных условиях нападают и на живую зелень. И если такое происходит, то ни помидорам, ни кабачкам мало не покажется. Что же делать и как не создать те самые благоприятные условия для этой противной болезни?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— «Черная ножка» аккурат из тех болезней, которые гораздо легче предупредить, нежели лечить. Возбудители могут быть и на семенах, и в грунте, и если и те, и другие не прошли предварительные обработки, то вероятность возникновения эпидемии заметно повышается. Поэтому не бойтесь потратить время на протравливание семян и пролив почвы под рассаду обеззараживающими средствами, хотя бы раствором простой марганцовки.
Катализаторами болезни служат загущенность посадок и чрезмерная влажность: опасен каждый фактор по отдельности, а вместе — это вообще взрывоопасно. Поэтому либо вовремя прореживайте сеянцы, либо — что предпочтительнее — высаживайте семена сразу в отдельные емкости, что, кроме профилактики заразы, поможет избежать и болезненной процедуры пикировки.
Если уж не убереглись и рассада заболевает, то чем раньше вы обнаружите «черную ножку» — тем лучше. Едва только вы заметите на корневой шейке признаки потемнения — сразу уничтожайте заболевших и как можно быстрее расселяйте пока еще здоровых. К сожалению, вероятность выживаемости последних уже примерно пятьдесят на пятьдесят. Грунт под них должен быть новым и заведомо обеззараженным, кроме того, находящихся на лечении надо перенести в другое помещение и обработать — опрыскать — фунгицидами. Какими именно? Обычно применяют фитоспорин, триходермин, бактофит. Допустимы также превикур и планриз. Эффективность перечисленных препаратов примерно одинакова. Можно пустить в дело и однопроцентную бордоскую жидкость, но мой опыт показывает, что она, будучи средством больше все же профилактическим, уже на начальных стадиях малоэффективна.
Если же вы заметили напасть, когда стебли рассады реально почернели, — тут уж ничего не поделать. Всех пораженных придется уничтожить вместе с грунтом и пересевать рассаду заново. Да, и имейте в виду — никакие «народные средства» против «черной ножки», увы, не действуют, не тратьте на них время.