К юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,5

Расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма — 09:10 по местному времени (03:10 мск). Данных о том, дошла ли волна до побережья, пока нет. Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры — Окинава, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).
В управлении уточнили, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья Тайваня. Спустя примерно 15 минут метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.
В свою очередь метеорологическая служба Тайваня оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5.
В новость внесены изменения (03:23 мск) — приводится информация о повторном землетрясении.