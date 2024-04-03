03:30 (мск), источник: ТАСС

К юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,5

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Угроза цунами высотой 3 м объявлена для японских островов, входящих в префектуру Окинава, после землетрясения магнитудой 7,5 у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Источник: РИА "Новости"

Расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма — 09:10 по местному времени (03:10 мск). Данных о том, дошла ли волна до побережья, пока нет. Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры — Окинава, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).

В управлении уточнили, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья Тайваня. Спустя примерно 15 минут метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

В свою очередь метеорологическая служба Тайваня оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5.

В новость внесены изменения (03:23 мск) — приводится информация о повторном землетрясении.

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