08:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-востоке Японии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане. Подробную информацию сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии.

Источник: РИА "Новости"

Происшествие было зафиксировано у северо-восточного побережья основного японского острова Хонсю. Специалисты уточнили, что угрозы цунами нет.

Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения, по предварительны данным, залегал на глубине 40 километров под океанским дном.

Никаких нештатных ситуаций не произошло, разрушений также не обнаружено, никто в результате подземных толчков не пострадал. Сильнее всего явление ощущалось в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио.

При этом известно, что из-за землетрясения сработала система аварийной остановки на линиях скоростных экспрессов. На некоторое время движение поездов приостанавливалось.

Ранее сообщалось, что на Тайване произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. Известно о семи погибших и более 700 пострадавших.

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