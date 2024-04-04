Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-востоке Японии
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане. Подробную информацию сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане. Подробную информацию сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии.
Происшествие было зафиксировано у северо-восточного побережья основного японского острова Хонсю. Специалисты уточнили, что угрозы цунами нет.
Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения, по предварительны данным, залегал на глубине 40 километров под океанским дном.
Никаких нештатных ситуаций не произошло, разрушений также не обнаружено, никто в результате подземных толчков не пострадал. Сильнее всего явление ощущалось в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио.
При этом известно, что из-за землетрясения сработала система аварийной остановки на линиях скоростных экспрессов. На некоторое время движение поездов приостанавливалось.
Ранее сообщалось, что на Тайване произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. Известно о семи погибших и более 700 пострадавших.