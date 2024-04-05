Дачникам перечислили основные штрафы в 2024 году

«Перечислю нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков. За самозахват предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф может достигать от 5 до 10 тысяч рублей», — сообщил депутат.
Кроме того, за строительство незаконных построек на дачных участках физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а должностным лицам — до 1 миллиона, добавил он.
Депутат отметил, что возвести огромную четырехэтажную дачу около забора соседа не получится. По его словам, согласно нормам, есть четкие правила этажности и расстояний при возведении домов и других строений и сооружений на даче.
«Согласно установленным нормативам, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка составляет три метра, до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — четыре метра, а постройки допускаются не выше трех этажей. В случае нарушения суд может обязать устранить нарушения, то есть снести постройку», — уточнил Чаплин.
За мытье машины за забором также грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, предупредил депутат.
Если же у товарищества есть задолженность по электричеству, при отсутствии оплаты предлагается отключиться от сети самостоятельно. Также могут быть предусмотрены санкции за ненадлежащее содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов, размер которых может достигать 500 тысяч рублей, финансовая ответственность возлагается на СНТ (всех членов), также сообщил парламентарий.
«Запрещено сжигать мусор и листву ближе, чем на 15 метров от построек, будь то свои или соседские. Если огонь разводится в закрытой емкости, такой как металлическая бочка, то допустимое расстояние до любого строения составляет 7,5 метров», — отметил Чаплин.
Он добавил, что мангал можно устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек, иначе может грозить штраф до 5 тысяч рублей.