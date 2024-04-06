Синоптики рассказали, почему народные приметы используют только на даче

Вспомним хотя бы народную мудрость про стрижей: стриж летает низко над землей, то скоро будет дождь, а высоко — день будет жарким). Это объясняется физическими процессами. Атмосферное давление падает или растет. За ним перемещается мошкара, которой питаются птицы. Низкое атмосферное давление — к дождю, высокое — к сухой погоде. Еще одна народная примета — «На Герасима Грачевника, 17 марта, эти птицы прилетают». Объясняется это тем, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха — около 50 км в сутки. То есть грачи летят с той скоростью, с какой идет тепло.
А вот глобальное потепление, причиной которого является деятельность человека, никто не снимал с повестки. «Установлено, что за последние 30 лет температура земного шара повысилась на полтора градуса. В то же время нужно учитывать такой фактор, как цикличность. Для этого нужно брать временной период в сто, а лучше в 500 лет, и лишь потом делать глобальные выводы», — уверен Айдар Мингазов.
Приволжское УГМС дает прогноз погоды на срок от одного до пяти дней, и оправдываемость его 96%, и это очень хороший показатель. Дело в том, что специалисты используют не только расчетные методы, но и учитывают местные особенности региона. «Например, в Самарской области, это Волга и Жигулевские горы. Наверняка многие замечали, особенно летом, как грозовые тучи доходят до правобережья и зависают на сутки, а на левом берегу дождя нет. По расчетным методам здесь уже давно должен быть ливень, а по “индивидуальным особенностям”, он начнется только завтра, — поясняет Мингазов. — Поэтому все органы власти, МЧС, аграрии, транспортники — то есть те, кто должен оперативно принимать решения, пользуются нашими прогнозами».