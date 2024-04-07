В Союзе дачников рассказали, сколько будет стоить подвести газ к даче
На уровне правительства прорабатывается вопрос о старте программы социальной газификации садовых товариществ в 2024 году. Об этом сообщили в Союзе садоводов России.
На уровне правительства прорабатывается вопрос о старте программы социальной газификации садовых товариществ в 2024 году. Об этом сообщили в Союзе садоводов России.
При этом напомним, что программа газификации действует в России с 2021 года. Она позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков. Но пока программа распространялась в основном на участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство. Дачникам было сложно в ней участвовать. Сейчас ситуация изменится.
Депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин пояснил «Российской газете»: «За два года действия программы “Социальной газификации”, газифицировано более 500 тыс. частных домов, включая дачи. Возможность бесплатно подключиться к газу есть у тех участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Однако есть несколько законодательных нюансов: постройки на участке должны быть зарегистрированы, расстояние до ближайших газопроводов должно быть не более 200 м., а объем потребления газа на участке — не более 7 кб. в час. Если эти требования выполняются, то вы можете подать заявку на подключение через Госуслуги, портал единого оператора газификации, на сайте газораспределительной организации или через офис данной организации. Важно отметить, что каждый регион может вносить изменения в процедуру».
Так, например, в Московской области убрали ограничения на расстояние до границы участка и объем потребления газа. В Подмосковье жители могут бесплатно получить подключение без необходимости подачи заявки — власти сами проводят такие работы. «Сейчас в Московской области цены на газификацию варьируются от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, включая стоимость оборудования. Стоимость работы по подведению газа внутри участка зависит от индивидуальных предпочтений жителей и оборудования: кому-то нравится котел за 15 тыс. руб., а кто-то захочет котел за 60 тыс. руб. Для льготных категорий в Подмосковье предусмотрены бесплатные работы на участке и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей, например, для многодетных семей», — уточнил Чаплин.
«Газпром», правительство и власти регионов должны до 15 июля подготовить предложения о том, как будет осуществляться подключение газа к СНТ по программе социальной догазификации. Главные вопросы — какие условия будут для бесплатного присоединения к трубе, насколько простой будет сама процедура, и кто оплатит все работы.
По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, требуются значительные изменения в законодательство и подзаконные нормативные акты. По его мнению, задача в том, чтобы сделать процесс столь же простым для заявителей, как и в случае с обычными домохозяйствами. Но удастся ли этого добиться и какими средствами пока вопрос открытый, замечает Гривач.
Проблема еще в том, что все газопроводы, проведенные внутри СНТ — частные, — принадлежат либо товариществу, либо отдельным его членам. Территории СНТ подчас очень большие и не о какой доступности в пределах 200 метров до трубопроводов «Газпрома» или другого регионального оператора здесь речи идти не может. На каких условиях будут присоединятся новые потребители к этим трубопроводам пока не понятно. Причем не ясны параметры как для подключаемых к газу домов, так и для владельцев этих поселковых газопроводов, они же вкладывали в их строительство свои средства.
Что касается денег, то, как отмечает Гривач, о сумме говорить рано, так как инвентаризация периметра потенциально газифицируемых объектов не сделана. По очень грубым прикидкам это сотни миллиардов рублей, если речь идет о сопоставимом с количеством газифицируемых домохозяйств участков в СНТ.
С точки зрения аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, речь идет о миллионах семей и, основываясь на такой предпосылке, можно сказать, что порядок расходов будет не менее 150 млрд руб., но данная оценка является предварительной из-за недостатка данных.
Ранее звучали оценки экспертов о стоимости программы догазификации СНТ на 300−500 млрд рублей. Сейчас работы производятся за счет Единого регионального оператора газификации — «Газпрома». Соответственно возникает вопрос, не приведет ли увеличение и без того больших расходов компании, которая за три последних года лишилась более половины своего экспорта газа, к росту его стоимости для промышленных потребителей или даже для населения в России?
По мнению Гривача, прямого переноса этих затрат в цены на газ, наверное, не произойдет, но индексация будет идти более высокими темпами, чем раньше. Поскольку возможности для перекрестного субсидирования внутренних цен за счет экспортных доходов существенно ограничена.
Более оптимистичен Кауфман. Цены на газ уже планируется индексировать текущим летом, в связи с чем дополнительного роста цен из-за программы догазификации СНТ не ожидается, считает он.
Никита Чаплин также настроен оптимистично. И добавил, что газификация является неотъемлемой частью комфортной дачной жизни. Ее преимущества включают обеспечение энергией для бытовых нужд, экологичность, расширение возможностей и повышение стоимости участков. Сам же газ для потребителей — это самая дешевая статья расходов в структуре ЖКУ. А вот когда дачные домики пытаются отапливать электричеством, расходы, действительно, серьезные. Так что намного выгоднее один раз потратить деньги на установку оборудования, чем тратиться на электричество. «Спрос на газификацию среди садоводов останется высоким и в будущем. Ждем изменений, которые анонсировал глава государства в части газификации СНТ. Уверен, что грядут положительные изменения», — подчеркнул Чаплин.