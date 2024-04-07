Россиянам напомнили, где можно и нельзя жарить шашлыки

Шашлыки нельзя жарить в местах с подсухшей травой, под деревьями, в парках, скверах и городских садах, у гаражей, во дворах, на балконах и крышах многоэтажек, на террасах.
На даче мангал ставят на расстоянии 5 м от зданий и 30−100 м от деревьев, вокруг мангала очищают территорию в радиусе 2 м. После использования мангал засыпают землей или заливают водой. Необходимо учитывать, чтобы дым не мешал соседям. За нарушение этих правил можно получить штраф.
Если при готовке шашлыков произошел пожар, это может привести к уголовной ответственности.
В случае пожара, его можно потушить водой, землей или ветками лиственных деревьев. В чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 01 или 112.