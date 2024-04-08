04:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно и безопасно сдать дачу в аренду?

Эксперт оценил достоинства и недостатки типового договора.

Источник: РИА "Новости"

Дачный сезон вовсе не за горами, а сдать на лето дачу — один из не самых худших способов подзаработать. Тем более риелторы предрекают небольшое, но, тем не менее, повышение спроса на аренду загородной недвижимости. Остается только все грамотно просчитать, чтобы реально выиграть, а не понести вполне возможные убытки. Как же арендодателю избежать неприятностей?

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— Основополагающими документами, закрепляющими порядок отношений между арендатором и арендодателем, по-прежнему остаются два: собственно договор краткосрочного найма дачи и акт приема-передачи дачного имущества.

Типовой договор, находящийся в открытом доступе в интернете, достаточно полно отражает такие нюансы, как условия и сроки проживания и порядок и условия оплаты, однако, с учетом недавних изменений в законодательстве, рекомендуется его дополнить в части условий проживания. Имеется в виду предупредить арендодателя об обязанностях соблюдать:

  • действующие правила и регламенты пожарной безопасности, особенно касающиеся разведения открытого огня на участке;
  • режим соблюдения тишины, установленный региональным, по месту расположения участка, законодательством;
  • порядок утилизации бытовых отходов, появляющихся в процессе проживания арендодателя в сроки, указанные в договоре;
  • запрет на мойку автомобиля, принадлежащего арендодателю (если таковой имеется) на арендуемом участке;
  • запрет на выращивание в период проживания арендодателем растений, входящих в перечень недозволенных законом.

При этом, хотя формально нотариального заверения договора не требуется, договор, измененный в таком русле лучше все-таки заверить.

Что касается акта о приеме-передаче имущества, то его рекомендуется — совместно с арендатором, обоюдно зафиксировать еще и на видео.

В качестве финала сдаваемую дачу, если она у вас не застрахована, лучше все же застраховать. Расход невелик, но в случае возникновения проблем, может очень сильно помочь.

 9 пугающих шагов: нарколог раскрыл ранние признаки алкогольной зависимости
Названы подразделения НАТО, которые могут зайти на Украину
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»