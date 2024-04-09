Март 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Специалисты отметили и рекордно теплую температуру воды.
Специалисты отметили и рекордно теплую температуру воды.
Март 2024 года признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщили специалисты европейской климатической службы Copernicus. Аналогичный рекорд ранее поставил и февраль.
Каждый из последних 10 месяцев становился самым жарким в истории наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы, и март не стал исключением. Средняя температура приземного воздуха в марте составила 14,14 °C, что на 0,73 °C выше среднего показателя в марте с 1991 по 2020 год. Этот результат побил прошлый рекорд, установленный в марте 2016 года, на 0,10 °C.
Также средний показатель температуры на Земле за последние 12 месяцев (с апреля 2023-го по март 2024-го) был наиболее высоким с начала метеонаблюдений: на 0,70 °C выше средних значений за 1991−2020 годы и на 1,58 °C выше средних значений за 1850−1900 годы.
Средняя температура в Европе за март этого года не смогла побить рекорд марта 2014 года всего на 0,02 °C. Зато температура была выше среднего в восточной части Северной Америки, Гренландии, восточной части России, Центральной Америке, некоторых регионах Южной Америки, в большинстве регионов Африки, южной Австралии и некоторых частях Антарктиды.
Специалисты отметили и рекордно теплую температуру воды. Средняя глобальная температура поверхности моря за март в пределах 60° южной широты и 60° северной широты составила 21,07 °C — это самое высокое месячное значение за всю историю наблюдений. В феврале показатель составил 21,06°C.
Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс отметила, что март 2024 года продолжил череду климатических рекордов. Она призвала как можно скорее сократить выбросы парниковых газов во избежание дальнейшего потепления.
Синоптики по всему миру фиксируют повышение температур. В частности, в Москве январь стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура в этом месяце в столице составляла 0,1 °C. Показатель превысил норму на 9,2 °C. А ко 2 апреля в столице полностью сошел снежный покров — на 10 дней раньше обычного.
В начале года ученые предупредили, что 2024-й может стать рекордно жарким. Повышение температуры будет связано с Эль-Ниньо — потеплением верхнего слоя Тихого океана. Об изменении климата на планете свидетельствует масштабное таяние ледников. Европейские ученые сообщали, что шельфовые ледники в северной части Гренландии сократились более чем на 35% за последние 45 лет. За это же время сразу три ледника практически исчезли.
На климатическом саммите ООН в декабре 2023 года заявили, что к последствиям изменения климата уязвимы 3,3 млрд человек. Ученые сообщили, что в мире каждая четвертая смерть связана с экологическими причинами.
В конце прошлого года климатическая организация Climate Central сообщила, что период с ноября 2022 года по октябрь 2023-го стал самым жарким за историю наблюдений. За год 90% процентов людей (7,3 млрд) испытали по крайней мере десять дней жары, а 73% (5,8 млрд) ощущали повышение температуры на протяжении месяца.