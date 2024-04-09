Когда сажать морковь в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Эту неприхотливую овощную культуру выращивают практически во всех регионах страны. Чтобы она порадовала осенью богатым урожаем, нужно придерживаться основных агротехнических принципов. Еще важно правильно выбрать, когда сажать морковь в 2024 году, на какую глубину заделывать семена, как правильно ухаживать за посадками, чтобы морковь не мельчала, не трескалась и не повреждалась болезнями и вредителями. Об этом и о других особенностях популярного корнеплода пойдет речь в статье.
Что важно знать о выращивании моркови
С посадкой моркови справится даже новичок, который соблюдает основные правила культивирования корнеплода, а также знает общую информацию об этой культуре.
|Расположение грядок
|Хорошо освещаемое в дневное время место без близкого к поверхности почвы залегания грунтовых вод
|Глубина посадки семян
|1,5—2 см
|Требования к почве
|Слабокислая или нейтральная рыхлая почва с 6—7 pH и с высокой влагоемкостью
|Сроки посева
|Осенью в октябре — ноябре, весной — в апреле — мае
|Расстояние между семенами
|Не менее 2—3 см
|Расстояние между грядками
|15—20 см
Как определить сроки посадки моркови
Морковь — хладостойкий корнеплод, поэтому ее семена высаживают как осенью, так и весной. Культура начинает активно прорастать уже при температуре +3…+4 °C и не боится коротких ночных или дневных заморозков. Выдерживает понижение температуры до −2…-4 °C. Семена высаживают непосредственно в открытый грунт, минуя рассадный способ выращивания. Делают это в несколько заходов, используя ранние, среднеспелые и поздние сорта. Всего производят две посадки весной и одну осенью. В итоге получают обильный урожай корнеплодов, которые будут храниться круглый год.
В первую очередь ориентируются на погодные условия. Главный критерий для посадки семян моркови — стойкая плюсовая температура и днем и ночью. Она должна быть не ниже +5…+6 °C. Такая погода наступает в южных регионах уже в марте — апреле, а в северных огородники ждут конца апреля и даже мая. В сырую и холодную землю морковь не высаживают. Несмотря на ее высокую морозостойкость, семена могут попросту вымерзнуть или прогнить.
Почва для получения дружных всходов должна прогреться хотя бы на штык лопаты (до 8—10 см). Прорастание семян наблюдают уже при прогреве грядок до +3…+4 °C, но первые всходы появятся в таком случае только через 10—15 дней. Быстрее морковные ростки проклевываются, если грядка прогрелась весной до +15…+20 °C. Тогда густые всходы можно наблюдать уже через 8—10 дней. В случаях затяжной дождливой весны посев моркови откладывают на июнь.
Когда сажать морковь в 2024 году по лунному календарю: таблица благоприятных дней
Лунный календарь используют многие овощеводы и дачники, когда планируют посев корнеплодов, включая морковь. Давно замечено, что фазы Луны влияют на все живое и растущее на земле. Для посева корнеплода выбирают дни убывающей фазы, которая благоприятно сказывается на процессах, происходящих под землей.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Весной: 2—6 марта, 28—31 марта, 1—2, 26—30 апреля, 7 мая, 24—27 мая
|Весной: 7—13, 15—21 марта, 6—11 апреля, с 13—18 апреля, 24 апреля, 8 мая, 23 мая
|Летом: 4, 9, 18—19, 23 июня
|Летом: 2, 3, 6 июня, 5—8 июня, 20—23 июня
|Осенью: 7—9 сентября, 12—13 сентября, 21—22, 25, 26 сентября, 1 октября, 18—31 октября, 17—30 ноября
|Осенью: 2, 11, 12, 17 октября, 1 ноября, 16 ноября
Народные приметы — еще один ориентир, которым пользуются овощеводы при посадке моркови. Они отсчитывают 23 дня после того, как зацветает мать-и-мачеха. И только после этого начинают высаживать семена корнеплода.
Когда сажать морковь в Подмосковье и других регионах
Полное таяние снега в огороде, прогрев земли и установление тепла днем и ночью — основные критерии, на которые ориентируются, перед тем как закладывать семена моркови в грядки. В разных регионах страны сроки варьируются в зависимости от климатических условий.
Жители средней полосы России начинают высаживать морковь уже в апреле — середине мая. Они наблюдают за прогнозом погоды и выбирают дни в соответствии с лунным календарем, а также в зависимости от погодных условий.
Подмосковье и Ленинградская область
Начало мая — оптимальный срок для высадки моркови на грядках в Подмосковье. Именно в этот весенний месяц наступает стабильно положительная температура, и дневная, и ночная. А вот жители Санкт-Петербурга и округи переносят посадку моркови на начало июня, ведь в мае в районе часто наблюдается дождливая и холодная погода.
Конец мая — начало июня — стандартный срок, когда начинают высаживать морковь в регионах с прохладным климатом и морозными зимами. В первые месяцы весны есть риск обратных заморозков и обильных осадков, поэтому работы на грядках оставляют на конец весны и даже на начало лета.
Крымчане, жители Ростовской области и Краснодарского края начинают посадку моркови в конце марта, если установилось стабильное тепло за окном и по прогнозу нет риска обратных заморозков. В целом в южных регионах работы проводятся в течение всего апреля.
В случае неожиданных заморозков для сохранения посадок в каждом регионе морковные грядки прикрывают на время защитным материалом — агроволокном, геотекстилем, полиэтиленом, присыпают хвоей, соломой или сухой листвой.
Когда сажать морковь в зависимости от сезона
Лежкая, крупная, вкусная, наполненная витаминами морковь выращивается во всех регионах страны. Причем высаживать зимние морозостойкие сорта ее можно не только весной — летом, а и осенью.
Длительным сроком хранения и высокими вкусовыми качествами отличается морковь, которую высаживают весной. Делают это в несколько заходов. В начале сезона отдают предпочтение сортам, которые относятся к ранним и позднеспелым (со сроком созревания до 135 дней). Так получают урожай уже в конце августа, а поздние сорта пополняют запасы моркови в конце сентября и даже в октябре. Среднеспелые сорта высаживают во вторую очередь, через 2—3 недели после первой посадки. Вот самые популярные:
- «красный великан»;
- «шантенэ 2461»;
- «витаминная 6»;
- «алтайская укороченная».
Эти сорта радуют урожаем к концу лета — началу осени. Специалисты не рекомендуют высаживать позднеспелую морковь в регионах с умеренным и прохладным климатом: она попросту может не вызреть до наступления осенних холодов. В этих районах предпочтительнее раннеспелые сорта, например «настена», «даяна», «несравненная», «лосиноостровская 13», «парижская каротель», «аленка» и другие.
Овощеводы отмечают, что морковь, высаженная осенью, дает больше урожая, чем весенние посадки. Она более ароматная и сочная, стойко переносит нападение морковной мухи, у нее крепкий иммунитет к болезням. Такая морковь нежная по текстуре, но быстро портится. Подходит для употребления в течение нескольких недель после выкопки, а не для длительного хранения зимой.
Высаживают морковь осенью в основном в средней полосе России и в южных регионах — там, где нет суровых зимних морозов, которые губят семена в земле. Работы проводят до наступления стабильно низкой температуры (хотя бы за 2—3 недели до заморозков). Выбирают хладостойкие сорта, например «несравненная», «шантенэ роял», «нектар F1», «московская зимняя А515». Нельзя допускать, чтобы морковь проросла осенью во время кратковременной оттепели. Такие посадки быстро погибают даже от однодневных последующих заморозков. Лучше выбрать более позднюю осень и прикрыть грядки защитным материалом (агроволокном, присыпать хвоей). Он оберегает от заморозков, но одновременно хорошо пропускает воздух.
Летнюю посадку корнеплодов, и в частности моркови, выбирают жители Сибири и Урала. В этих регионах поздно наступает тепло и лето становится идеальным сроком для работ на даче и в огороде. Высаживать корнеплод можно в несколько заходов с интервалом 2—3 недели. Опытные огородники выбирают скороспелые сорта моркови. При наступлении жаркой погоды натягивают над посадками затеняющие сетки и следят, чтобы почва не пересыхала. Но важно помнить, что морковь любит солнце, поэтому ее затеняют в жаркую погоду только днем, оставляя под теплыми лучами утром и вечером. При постоянном или частом затемнении ухудшается ее вкус и уменьшается урожайность.
Основные правила посадки моркови в открытый грунт
Без выполнения ряда условий и действий при выращивании морковь вырастает мелкой, часто трескается и быстро сгнивает при хранении.
Грядки с морковью делают на самом солнечном месте в огороде. Культура не любит затенения, вырастает слабой. Если света и тепла недостаточно, часто болеет, подвергается нападению вредителей. Она хорошо себя чувствует в супесчаной почве, в суглинках с высоким содержанием песка. В плотной и тяжелой земле вырастает мелкой и теряет вкусовые качества. Для выращивания крупноплодных сортов требуется предварительная глубокая вспашка грядок, а при необходимости — внесение речного песка для разрыхления.
Полезные соседи для морковных грядок — томаты и редис, а горох обогащает почву легкоусваиваемым азотом. Повторно высаживать морковь на том же месте нежелательно, так как увеличивается риск появления тли, морковной мухи, альтернариоза и других болезней. Нельзя выращивать корнеплод на заросших пыреем участках, а также на пригорках.
Для весенней посадки моркови грядки готовят заранее, еще с осени. Проводят глубокое рыхление почвы или перекопку с удалением всех сорных трав, крупных камней, корневищ отмерших растений. В суглинистую почву для разрыхления вносят речной песок из расчета 1 кг на 1 кв. м. По возможности добавляют торф и опилки. А перегной и перепревший навоз помогают обогатить излишне песчаные почвы важными питательными элементами, включая азот. Органические подкормки (на 1 кв. м по 6—7 кг) можно вносить и весной во время предварительной перекопки.
Кислую землю раскисляют с помощью извести-пушонки или мела из расчета 200—250 г на 1 кв. м. Если проводилась осенняя перекопка, то весной землю только рыхлят и удаляют сорняки. Для обогащения почвы фосфором, калием, кальцием и прочими микроэлементами на грядки рассыпают древесную золу (250—300 г на 1 кв. м). А для защиты от морковной мухи после посадки землю присыпают табачной пылью. Процедуру с этим простым средством повторяют несколько раз по мере роста моркови.
3. Выбрать способ посадки
Сроки прорастания семян моркови могут затягиваться до 3—4 недель. Плотная структура и эфирные масла препятствуют проклевыванию. Перед посевом семена калибруют с помощью солевого водного раствора. Те, которые не всплыли, а остались на дне стакана, выбирают и просушивают. Именно они полноценные и подходят для посадки. Для ускорения прорастания используют еще одну процедуру — термошок. Семена помещают в полиэтиленовый пакет или в тканевой мешок и попеременно окунают на 2—3 минуты в горячую воду (не кипяток) и в прохладную. Повторяют 2—3 раза. Чтобы результат всхожести был практически 100%-ным, в конце морковные семена замачивают в растворе корнеобразователя, например в Эпине, Цирконе или Корневине. Затем просушивают и только в сухом виде высаживают на грядки.
Агрономами активно используется несколько способов посадки семян моркови.
Предварительно семена моркови, которые запечатаны в гранулы, никак не готовят — не замачивают, не окунают в горячую воду, не откалибровывают. По сути, они уже отобраны и готовы к посадке. Гранулированные семена легче выкладывать в борозды и соблюдать нужную дистанцию — 5—7 см. Они дружно всходят и не нуждаются в прореживании.
2. Посадка моркови на липкой ленте
Мелкие семена моркови гораздо проще высаживать ленточным способом. Ленты делают, например, из туалетной бумаги. Нужно оставить интервал между семенами 2—2,5 см. К бумаге их приклеивают с помощью клейстера. Ленты выкладывают в борозды глубиной 2,5—3 см в один слой.
Ленты можно не делать самостоятельно, а приобрести уже готовые. Главное — выбрать надежного производителя, который гарантирует свежесть семян и практически 100%-ную всхожесть без пробелов.
Небольшое количество семян берут в руку и аккуратно раскладывают, стараясь оставлять между ними расстояние 2—3 см. Их заглубляют на 2—2,5 см в неширокие бороздки. В конце поливают из лейки с рассеивателем. Такой способ посадки требует в дальнейшем прореживания морковных посадок. По краям грядок делают земляные борта, чтобы вода после полива не стекала в борозды.
Мелкозернистый песок, смешанный с семенами, помогает овощеводам соблюдать дистанцию при посадке. На 1 л песка обычно берут столовую ложку семян (без горки). Смесь можно увлажнить, но не обязательно. Достаточно просто рассыпать песок с семенами по бороздам, присыпать их землей и полить. А после всходов потребуется прореживание.
4. Глубина и расстояние посадки
Морковные семена заглубляют на 2,5—3 см. Соблюдают расстояние между ними не менее 2—3 см. На полях морковь часто выращивают в сдвоенных рядах с интервалом 45—50 см, а между рядами оставляют расстояние 15—20 см для полноценного развития корнеплодов.
На небольших огородах нередко для посадки моркови делают гребни шириной 20—30 см и высотой не менее 15—20 см. Между гребнями оставляют расстояние 15—20 см. Такая схема посадки облегчает уход за растениями. Если используются обычные грядки без возвышений, делают земляные борта, чтобы вода после полива не стекала в борозды.
После посадки и легкого уплотнения грядок или гребней руками проводят полив почвы. Лучше надеть на лейку рассеиватель, чтобы семена не смыло водой. Если до посадки прошел дождь, и земля осталась влажной, полив не требуется. До первых всходов морковь поливают ежедневно, но понемногу. Для сохранения влаги, если уже стоит жара, используют агроволокно, спандбонд или мульчу — опилки, хвою, перегной. Такая защита предотвращает появление плотной поверхностной корки, которая затрудняет проклевывание семян.
Советы по уходу за морковью после посадки
Когда проклюнулись первые всходы моркови, ежедневные поливы прекращают. Посадки поливают только по мере подсыхания земли, как правило каждые 3—4 дня. В конце вегетационного срока морковь увлажняют реже — 2—3 раза в месяц. А за две недели до планируемого сбора урожая поливы прекращают вовсе, чтобы корнеплоды не набрали воды и не потрескались.
Специалисты по выращиванию моркови в промышленных масштабах обращают внимание, что этот корнеплод не переносит частые перепады влажности, то есть чрезмерную сухость земли и обильные поливы. При таких перепадах морковь начинает раздваиваться, приобретает горький привкус, деформируется, ухудшаются показатели лежкости. Поэтому нужно следить за увлажненностью почвы на грядках, не допуская сильной сухости земли.
Междурядья два раза в неделю рыхлят и удаляют сорняки. Рыхление прекращают, когда морковная ботва станет густой и заполнит междурядья, — это поможет не повредить корнеплоды. Аккуратно удаляют заметные большие сорняки.
Густо посеянной моркови нужно пространство для роста, которое обеспечивается процедурой прореживания. Первый раз это делают на стадии 2—3 настоящих листочков. Оставляют между ростками не менее 2—3 см. Через четыре недели прореживание повторяют. К этому времени ботва моркови достигает 8—10 см в высоту. Между сортами с цилиндрическими корнеплодами оставляют расстояние 5—6 см, а между сортами с коническими — 7—8 см.
Для облегчения работы перед прореживанием морковные грядки поливают. После землю утрамбовывают руками, чтобы сверху не селились вредители. Остатки ботвы не оставляют на грядках, а уносят и сжигают: они привлекают главного вредителя культуры — морковную муху. Причем она активизируется вечером, поэтому прореживание планируют на дневное время суток.
Для улучшения вкусовых качеств и размера корнеплодов морковь подкармливают 2—3 раза в течение всего вегетационного периода. После первого прореживания удобряют настоем куриного помета или комбинированным удобрением (25 г аммиачной селитры + 30 г хлористого калия + 30 г суперфосфата). Такую сухую смесь разбрасывают по грядкам в расчете на 1 кв. м.
Через 2—3 недели после первой подкормки морковь удобряют таким же способом. А еще через 2—3 недели уже не используют куриный помет. Из комбинированного удобрения убирают аммиачную селитру, оставляют только 25 г хлористого калия и 40 г суперфосфата. То есть в середине лета прекращают вносить удобрения с азотом, делая упор на калий и фосфор. Последнюю подкормку планируют за месяц до сбора урожая, чтобы корнеплоды были сочными, вкусными, а не напитывались нитратами. Морковь убирают осенью по мере созревания, выбирая дни посевного календаря, когда Луна убывает.
Чтобы не привлекать к посадкам морковную муху, грядки периодически мульчируют чистой соломой, убирая сгнившие остатки от предыдущей мульчи. Для профилактики рассыпают между рядами острый перец или табачную пыль. При первых признаках тли используют современные инсектициды, например Профилактин лайт, Биотлин, Актара, Танрек. Для профилактики заболеваний (сухой, белой, черной, серой гнили) в середине сезона применяют безопасные биопрепараты, например Фитоверм, Лепидоцид, Битоксибациллин, Бактофит, Фитоспорин-М. Их обильно распыляют с интервалом 7—10 дней по всей ботве моркови.
О важных нюансах выращивания моркови рассказала Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI.
Можно ли выращивать морковь дома или в теплице?
Да, можно. Для подготовки рассады отлично подходит апрель, а сажать в теплицу лучше всего именно в конце месяца, когда температура почвы будет не ниже +5…+6 °C.
Почему семена моркови могут плохо всходить?
Морковь всходит медленно из-за наличия в семенах эфирного масла, поэтому их рекомендуется положить в теплую воду (+40…+50 °C) примерно на сутки. Благодаря такому способу, эфирного масла станет меньше, а семена дадут первые ростки намного быстрее. Главное — не забывать менять воду каждые 2—3 часа, чтобы она в стакане была свежая и теплая.
Когда начинать прореживать морковь?
Прореживание морковки происходит в два этапа. Первый раз — когда на ростках уже появились 2—3 крепких листика, а второй — когда стебли будут 10 см в высоту.
Когда собирать морковь после высадки?
Время сбора урожая во многом зависит от сорта моркови, однако есть один показатель ее готовности — ботва с желтым оттенком. Это верный признак того, что корнеплоды уже можно вытаскивать.
После каких культур лучше сажать морковь?
Лучше сажать на грядки, где в прошлом году росли картошка, лук, горох, капуста, томаты или огурцы. Это улучшит урожайность. А вот нежелательные предшественники этого корнеплода — та же морковь и петрушка.
Эксперт: Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI